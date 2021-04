Prefeito prorroga decreto até segunda-feira

Matéria publicada em 11 de abril de 2021, 11:34 horas

Volta Redonda – O prefeito Antônio Francisco Neto prorrogou o atual decreto até esta segunda-fera, dia 12. As atividades econômicas seguirão funcionando com horário restritivo de 10 às 17 horas em dias de semana e de 9 às 13 horas nos finais de semana. Nesta segunda-feira, dia 12,l um novo decreto será feito pela prefeitura.

Após audiência especial realizada, na marcada quinta-feira (08), entre o prefeito Antônio Francisco Neto (DEM)o juiz da 6ª Vara Cível, André Aiex, e representantes do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), da Defensoria Pública do Rio de Janeiro (DPRJ) e do Sindicato das Escolas Particulares, UniFOA, Aciap-VR, entidades que participaram do processo como “amicus curiae” (“amigos da corte”, termo usado para designar quem, mesmo sem ser parte em um processo judicial, pede permissão para se manifestar nele), ficou definido que o comércio continuará aberto.

Os horários de funcionamento

Atividades essenciais de funcionamento contínuo- Horário de funcionamento: 00h00 às 23h59

• Unidades de Saúde em Geral;

• Clínicas e consultórios médicos e odontológicos;

• Laboratórios e unidades farmacêuticas;

• Clínicas veterinárias;

• Postos de Combustíveis e suas lojas de conveniências;

• Comércio de produtos farmacêuticos; • Comércio da Construção Civil, ferragens, madeireiras, serralherias, pinturas e afins • Comércio atacadista; • Atividades industriais de funcionamento contínuo (CSN e outras que possuam equipamentos que não podem ser desligados); • Serviços Industriais de Utilidade Pública; Serviços – Horário de funcionamento: 10:00h às 18:00h • Serviços em Geral; • Atividades gráficas, Atividades financeiras (exceto bancos), seguros e serviços relacionados; • Atividades imobiliárias; • Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria; • Atividades de empresas, de consultoria e de gestão empresarial; • Atividades de arquitetura e engenharia; • Atividades de publicidade e comunicação; • Atividades administrativas e serviços complementares; lotéricas e correspondentes bancárias • Salão de beleza e congêneres. • Serviços de Corte e Costura; • Atividades de lavanderias, tinturarias e toalheiros Comércio varejista, exceto shoppings centers/centros comerciais e supermercados/congêneres: Horário de funcionamento de Segunda a Sexta de 10:00h as 19:00h e Sábado de 09:00h às 13:00h • Comércio varejista em geral; • Comércio de combustíveis e lubrificantes, exceto Postos de Combustíveis; • Atividades da cadeia automobilística: oficinas, mecânicas, lanternagem, pintura e afins; • Bancas de jornais e revistas; • Comércio especializado em produtos naturais, suplementos e fórmulas • Alimentares; • Demais estabelecimentos não previstos nos Anexos I e II Supermercados e congêneres: Horário de funcionamento: 08h às 22h • Supermercados • Hortifrutigranjeiro; • Minimercados; • Mercearias; • Açougues; • Peixarias; • Padarias; • Lojas de panificados Academias de ginástica e afins. Horários de funcionamento: 06:00 h às 22:00 h • Academias de ginástica; • Serviços de personal trainer • Boxes de crossfit; • Estúdios de pilates; • Demais atividades congêneres

A íntegra do atual decreto:

