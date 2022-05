Prefeito reafirma apoio à casa animal em Barra do Piraí

Matéria publicada em 30 de maio de 2022, 19:26 horas

Barra do Piraí – O prefeito Mario Esteves (Pros) segue engajado na causa animal, uma de suas principais frentes de trabalho, desde o início do primeiro mandato, em janeiro de 2017. Nesse sábado, 27, ele coordenou a realização do evento de Prevenção aos Maus-tratos de Animais, realizado através da Superintendência do Bem-estar Animal. A ação aconteceu na Praça Nilo Peçanha, no Centro da cidade, e ofereceu à população uma série de serviços gratuitos, como avaliação veterinária, tosa, RG Pet etc.

Além disso, foi promovido um Espaço de Adoção, em que quatro animais que viviam no Lar de Passagem São Francisco de Assis foram adotados – todos com a saúde recuperada, vacinados e castrados. O equipamento foi construído pela gestão de Esteves e inaugurado em novembro de 2019, com o intuito de fortalecer a política pública pioneira que o prefeito começou a implantar no município, ainda em 2017, no começo de seu primeiro mandato.

A ONG Guerreiros Pet, de São João de Meriti, foi uma das apoiadoras do evento, que contou ainda com a parceria das Secretarias de Comunicação e Agricultura. Na avaliação do chefe do Executivo, ações como essa são fundamentais para dar mais visibilidade à causa animal.

“Barra do Piraí é um município com orçamento pequeno, e, mesmo assim, nós provamos que, quando existe boa vontade e amor, dá pra fazer pelos animais. A questão não é dinheiro; é se envolver na causa e tratá-la com a devida importância, mesmo porque também estamos falando de uma questão de saúde pública”, ressaltou.