Matéria publicada em 13 de julho de 2021, 16:58 horas

Barra Mansa – Na manhã desta terça-feira, 13, o prefeito Rodrigo Drable, acompanhado do subprefeito da Região Leste, Marco Chiesse, dos vereadores Deco e Paulo da Gráfica, e de representantes de associação de moradores, visitou as obras da Unidade de Saúde da Família (USF) Braulino de Brito, no bairro Mangueira e a Unidade Básica de Saúde (UBSF) Josefa Bruno Galvão, no bairro Goiabal, que estão sendo reformadas e ampliadas.

O USF Braulino de Brito terá consultório ginecológico, consultório odontológico, dois consultórios extras para atendimento, sala para aplicação de vacinas e sala de curativos, além de copa, banheiros e sala de reunião para funcionários do posto. No momento, está sendo realizada a parte dos revestimentos internos e externos, e parte elétrica. O prazo de entrega é de aproximadamente dois meses.

Já o UBSF no bairro Goiabal contará com três consultórios, sendo um odontológico, um ginecológico e um geral. A unidade também terá uma recepção, banheiros adaptados para pessoas com necessidades especiais, sala de curativos, sala de vacina e central de esterilização.

Rodrigo analisou o andamento das obras. “São postos de saúde que serão entregues no novo padrão que queremos para a cidade. Postos que tenham cara de unidade particular, qualidade de atendimento, mas também, um aspecto completamente diferente do passado. Na Mangueira, estamos com a unidade em fase de acabamento e entregaremos uma obra de qualidade que queremos na nossa casa, é assim que nós trabalhamos”, concluiu.