Prefeito Serfiotis anuncia início das obras de revitalização da Avenida Dom Pedro II

Matéria publicada em 12 de julho de 2022, 15:08 horas

Importante via cruza diversos bairros e receberá asfalto e calçadas

Porto Real- Na última segunda-feira, 11 de julho, teve início de mais uma grande obra para o Município de Porto Real, quando o Prefeito Alexandre Serfiotis anunciou o início das obras de revitalização da Avenida Dom Pedro II. Os serviços contam com a parceria do Governo Estadual, e de acordo com o secretário Municipal de Obras, Antônio Sebastião da Silva (Silvinho), a via receberá pavimentação asfáltica e revitalização das calçadas em toda sua extensão.

Estiveram presentes no evento diversos secretários municipais, e a Câmara de Vereadores, foi representada por Cláudio Guimarães, que reforçou a importância da via para o desenvolvimento de Porto Real. Já o líder de Governo, Elias Vargas, destacou os benefícios de mobilidade pública que a obra trará, além de relembrar grandes feitos realizados por Jorge Serfiotis, pai do atual prefeito. Os vereadores Fernando Beleza e Henry de Bulhões também prestigiaram o evento, que contou com uma benção inicial do Padre Ronaldo Costa e do Pastor Leandro Oliveira.

Por último, o prefeito Serfiotis agradeceu ao secretário de Estado das Cidades, Uruan Cintra de Andrade, e ao governador do Rio, Cláudio Castro. “Nosso objetivo é sempre trabalhar para que a nossa cidade continue a evoluir, e a Avenida Dom Pedro II, além de conectar diversos bairros, carrega um grande legado histórico e por muitos anos foi a principal via para a evolução de Porto Real. Por isso, quero agradecer ao secretário Uruan e ao governador Cláudio Castro por serem parceiros dessa importante obra”, disse Serfiotis que ainda elencou outras grandes obras que serão realizadas em Porto Real e que contam com apoio do estado.

“Já iniciamos o processo de adaptação do Acesso Leste, que em breve receberá a tão esperada Rodoviária Municipal, e além disso, toda a extensão da Av. Renato Monteiro será revitalizada, algo que possibilitará a chegada de mais indústrias e geração de novos empregos. Também teremos avanços na Saúde com a reforma e ampliação do Hospital, e em pouco mais de 1 ano e meio, já somamos mais de 17 obras encaminhadas, onde muitas já estão em andamento”, frisou Serfiotis.