Prefeito Serfiotis assina ordens de serviços de obras para Porto Real

Matéria publicada em 30 de junho de 2022, 17:10 horas

Porto Real- Porto Real vai ganhar três obras de grande impacto em benefício da população. As ordens de serviços foram assinadas na manhã desta quinta, 30, no Horto Municipal. Na área habitacional a construção de 63 casas; na educação o início das obras de construção da nova creche do Jardim Real e, por fim, na melhoria do trânsito, a adequação viária do acesso da entrada leste do bairro Freitas Soares. Segundo o Prefeito Alexandre Serfiotis, são obras de grande impacto social e visam exatamente promover uma melhor qualidade de vida para as pessoas.

A solenidade de assinatura contou com a ilustre presença do Secretário de Estado de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi, do Deputado Estadual e Presidente da Comissão de Obras Públicas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de janeiro, ALERJ, Max Lemos e do Diretor da Companhia Estadual de Habitação, CEHAB, Diogo Dantas, que representou o Presidente da CEHAB, DR Ângelo. Secretários Municipais, o Presidente da Câmara, Carlinho Tchaia; o líder de Governo na Câmara, Elias Vargas e os vereadores Juan Pablo e Cláudio Guimarães acompanharam a solenidade e o Presidente Carlinhos Tchaia que, ao usar a palavra, disse que os vereadores ausentes tinham compromissos legislativos antes agendados. “Reafirmo que a Câmara Municipal está em um trabalho conjunto com a prefeitura, porque é fundamental que Executivo e Legislativo caminhem juntos para fazer o que é melhor para a população” – Destacou Tchaia. O líder de governo, Elias Vargas, fez questão de destacar todo o empenho do prefeito em buscar o crescimento da cidade e agradeceu o apoio do Deputado e do Secretário de Estado de Obras e infraestrutura.

O Deputado Max Lemos, ao discursar, lembrou-se do ex-prefeito Jorge Serfiotis, a quem chamou de “pai do povo” e do esforço que fez para realizar tantas obras na cidade. “Prefeito, você deve ficar orgulhoso do trabalho que seu pai realizou e eu fico feliz em ver você dando continuidade ao legado que ele deixou. ” – Disse, listando inúmeras obras apoiadas pelo Governo Estadual. Ele salientou que ficava feliz em ouvir o Presidente da Câmara falar em trabalho conjunto, “vivemos uma paz política no Estado do Rio e isso é essencial para que as pessoas sejam beneficiadas porque em qualquer briga política quem perde é a população” – Afirmou e teceu muitos elogios a equipe da Secretaria de Obras de Porto Real, contando que muitas vezes o estado quer ajudar, mas que faltam projetos e preparação, o que, segundo ele, sobra em competência e responsabilidade na equipe do município.

O Prefeito agradeceu a presença de todos e falou sobre as três obras, as 63 unidades habitacionais, que, significam 63 famílias que sairão do aluguel e, que agora, terão uma casa com 2 quartos e piso de cerâmica; a construção da nova creche no bairro Jardim Real, sendo que o prédio atual da creche será transformado em uma escola técnica e, o acesso leste no Freitas Soares, essencial para melhorar o fluxo viário próximo ao local onde será a Rodoviária Municipal. “São três obras transformadoras que significam muito para a população, a cidade ficou 8 anos sem nenhuma preocupação de investimentos em obras para melhorar a qualidade de vida, estamos fazendo e temos muitas outras obras a fazer.” – Enumerou o prefeito. Finalizou agradecendo todo o apoio do governador, Cláudio Castro, que não se importa com o tamanho da cidade na hora de investir em melhorias.