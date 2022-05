Prefeito Serfiotis inaugura Centro de Operações, Segurança e Tecnologia de Porto Real

Matéria publicada em 30 de maio de 2022, 15:48 horas

Central de monitoramento é uma das mais avançadas do Estado do Rio de Janeiro

Porto Real- Com a inauguração do Centro de Operações, Segurança e Tecnologia, o município de Porto Real se tornou neste segunda-feira, a cidade com uma das centrais de monitoramento mais modernas do estado. São 92 câmeras instaladas em locais estratégicos, escolhidos em parceria com as policias Militar e Civil, além da Guarda Municipal, que formam um cinturão de monitoramento em Porto Real. Os equipamentos são de última geração, em altíssima resolução e com tecnologia de ponta, sendo 5 câmeras instaladas nas entradas das cidade, com reconhecimento de placas veiculares.

A secretaria de Ordem Pública, que está a frente do Centro de Operações, capacitou os agentes municipais para operar todo o sistema que visa auxiliar na segurança do município. “Estamos entregando para a população, uma ferramenta de alto padrão e, o que tem de melhor, em equipamentos para monitoramento. Nossa cidade agora, está mais segura e nossa equipe pronta para prevenir e ajudar no que for preciso.” finalizou o secretário Jorge Porto.

Para o Prefeito Alexandre Serfiotis, o Centro de Operações, Segurança e Tecnologia, está preparado para agir e, por ter um sistema tão moderno como esse, vai trazer resultados positivos de prevenção e redução no índice de criminalidade, tendo como intuito, ser referência na segurança pública do Estado. “Queremos montar um cinturão de monitoramento, deixando a cidade mais segura contra pessoas de má índole, somente trabalhando em conjunto, podemos atingir os resultados almejados na prevenção e no combate ao crime. Temos aqui hoje, um Centro de excelência, com 8 monitores de 55 polegadas de alta definição em 4k, operados por agentes 24h por dia, 7 dias por semana. O meu compromisso é dar ao munícipe segurança e qualidade de vida, nossa gestão tem a responsabilidade com todos os moradores de Porto real”. concluiu o Prefeito.

As autoridades e população que prestigiaram o evento tiveram a oportunidades de conhecer a sala e ver uma apresentação do sistema de monitoramento. Estiveram presentes na inauguração autoridades das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal, o secretariado do governo municipal, além dos vereadores Cláudio Guimarães, Diego Graciani, Elias Vargas e Fernando Beleza.