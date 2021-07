Matéria publicada em 19 de julho de 2021, 17:49 horas

Piraí – O prefeito Arthur Tutuca foi recebido nesta segunda-feira, dia 19, no Palácio Guanabara, pelo governador Cláudio Castro. O objetivo é a reivindicação de recursos para diversas áreas em Piraí.

A reunião contou ainda com a presença do deputado estadual licenciado e secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, do secretário municipal de governo, Arthur Reis, e da secretária municipal de Saúde, Giane Gioia.

Tutuca afirmou que as principais necessidades estão na área de saúde, como a revitalização do Hospital Flavio Leal e as obras do CTI da unidade, que estão em andamento. Mas o prefeito também reivindicou recursos para obras como: drenagem, rede de esgoto e pavimentação.

— Nos reunimos com o governador e apresentamos as demandas mais urgentes para Piraí. O governador tem sido um grande parceiro da nossa cidade e se comprometeu em nos ajudar. Só temos a agradecer a parceria — frisou o Prefeito Tutuca.