Prefeito visita locais de obras junto com equipe da Secretaria Estadual de Cidades

Matéria publicada em 26 de abril de 2022, 15:28 horas

Morada da Barra e Engenheiro Passos irão receber obras de infraestrutura com parceria entre a Prefeitura de Resende e o Governo do Estado

Resende – Na manhã desta terça-feira, dia 26, o prefeito Diogo Balieiro Diniz realizou uma visita técnica no bairro Morada da Barra e no distrito de Engenheiro Passos, na companhia de uma equipe da secretaria estadual das cidades. O objetivo era verificar as áreas que receberão uma rede de drenagem, além de pavimentação, calçamento e sinalização.

De acordo com a secretaria municipal de Obras e Serviços Públicos, a intervenção na Morada da Barra vai beneficiar diretamente as seguintes ruas: Rua 34, Rua 73, Rua 15, Rua da Vila, Rua 2, Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, além de outros pontos indiretamente. Toda a intervenção que vai promover um grande avanço na infraestrutura do bairro tem a previsão de acontecer em cerca de 10 meses de duração.

Já em Engenheiro Passos, estão previstos quase dois mil metros quadrados de asfalto e mais de 400 metros de tubo de drenagem de 1500mm para resolver os problemas de drenagem. As obras acontecerão diretamente nas seguintes ruas: Rua E, Rua Dr. Antônio Veiga da Silva e Rua B. O prefeito Diogo Balieiro Diogo Balieiro Diniz ressaltou a importância das obras, que são fruto de uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

– A gestão municipal vem superando obstáculos desde 2017 para levar novos tempos para diversas localidades do município que precisam de intervenções. Em 2020 renovaram a confiança na atual gestão e entenderam que essa continuidade seria fundamental para fazer o que não foi possível em quatro anos, dentre tantas demandas. Continuamos trabalhando firme, com seriedade e compromisso para retribuir e fazer valer essa confiança. Essa obra na Morada da Barra tem uma importância muito grande e vai levar mais qualidade de vida e dignidade para a população local. Sabemos que não é possível fazer tudo ao mesmo tempo, mas passo a passo vamos trabalhando por uma Resende ainda melhor. Agradeço, em especial, ao nosso governador Cláudio Castro e ao secretário de Cidades Uruan de Andrade, pelo apoio e por estarem ao nosso lado nesse compromisso com a população – comentou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Atualmente, de acordo com relatos da população, um dos problemas mais graves é a ausência de qualquer rede de drenagem das águas pluviais nesses locais. Isso faz com que tempos chuvosos sejam sinônimo de problemas, chegando a gerar inundações. A situação agora ganha nova perspectiva com a intervenção anunciada nesta terça pelo prefeito Diogo Balieiro Diniz.