Prefeitos assinam ficha de filiação ao PL

Matéria publicada em 9 de abril de 2021, 10:40 horas

Engrossam a lista do partido os prefeitos de Rio Claro, Miguel Pereira e Areal

Sul Fluminense – Os prefeitos de Rio Claro, José Osmar, André Português, de Miguel Pereira e Gutinho Bernardes, de Areal, se filiaram ao PL (Partido Liberal). A ficha deles foi abonada pelo deputado federal Luiz Antônio Corrêa, entre outros políticos da legenda estadual. Ingressara ainda no partido o senador Romário e mais cinco outros prefeitos do estado: Rodrigo Medeiros (Tanguá); Marcelo Magno (Arraial do Cabo); Ramon (Casimiro de Abreu); Alexandre Martins (Armação dos Búzios); e Leonam Melhorance (Cordeiro).

O partido já estava no comando de sete prefeituras – Bom Jardim, Itaboraí, Laje do Muriaé, Macuco, Mesquita, Nilópolis, Paracambi e Três Rios. Para o deputado federal Luiz Antônio Corrêa, o crescimento do partido se deve ao companheirismo dos membros. “Vejo nessa reunião a alegria de um filiado quando consegue trazer alguém para o PL. Não somos um grupo fechado e não há ‘panelas’, fazemos questão de fortalecer a sigla e os parceiros”.

O parlamentar também afirmou que o PL cresce, por trazer jovens lideranças para os seus quadros. “Estão aí o exemplo do Gutinho, do André Português e do Leonam, que são novos representantes públicos que têm feito um ótimo trabalho em seus municípios”.

O senador Romário aproveitou a ocasião para afirmar que é “candidatissímo” a reeleição ao Senado em 2022. “Se fiz bonito em um partido pequeno, imagina em um partido grande. Os meus gols na política serão muito mais bonitos”.

Antes, o “Baixinho” havia afirmado que saía do Podemos sem desentendimentos, mas em busca de suporte para uma atuação mais de acordo com os seus anseios políticos e em busca do melhor para a população do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil.