Matéria publicada em 12 de março de 2021, 16:38 horas

Sul Fluminense – Os prefeitos de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, Barra Mansa, Rodrigo Drable (ambos do DEM) e Pinheiral, Ednardo Barbosa (PSC), vão se reunir na segunda-feira, às 16 horas, em Volta Redonda, com integrantes do Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) para discutir e definir as medidas de enfrentamento à Covid-19. A intenção dos prefeitos é fazer uma ação que atenda os três municípios.

Em Volta Redonda, Neto vai manter o horário até as 21:30 para o funcionamento de bares e restaurante, conforme decreto divulgado na semana passada. O decreto restringe também a permanência de pessoas nas ruas entre 11 da noite e 5 da manhã, mas não proíbe o trânsito das pessoas. O decreto mantém o funcionamento de todas as atividades, exceto boates, discotecas e congêneres, mantendo o retorno às aulas presenciais na rede particular de ensino. , mas estabelece medidas mais rígidas para evitar o crescimento do número de casos de Covid-19.

Em Barra Mansa, ficou estabelecido que bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres podem funcionar até às 23 horas, com a utilização de 50% de suas mesas. Ficam proibidas a permanência de clientes em pé, a utilização de pista de dança e a colocação de mesas e cadeiras nas calçadas, ainda que o estabelecimento tenha autorização anterior pelo poder público. Os estabelecimentos com capacidade para mais de 40 pessoas deverão submeter todos os presentes a aferição de temperatura, antes de adentrarem o recinto, bem como disponibilizar álcool 70º, preparação antisséptica ou sanitizante de efeito similar. O uso de máscara de proteção facial é obrigatório aos proprietários, funcionários e colaboradores.O comércio passa a abrir às 10h30min e pode fechar às 20:30, a partir da semana que vem, provavelmente na terça-feira.

Em Pinheiral, decreto assinado em primeiro de março estabeleceu novas regras para o funcionamento de casas de festas e templos religiosos na cidade. Fica proibida a frequência e presença de gestantes, qualquer pessoa que tenha idade de 60 anos ou mais e crianças com idade inferior a 2 anos nas igrejas, templos e afins. Da mesma forma, para os eventos, está proibida a frequência e presença de qualquer pessoa que tenha idade de 60 anos ou mais, de crianças com idade inferior a 2 anos e as inclusas no grupo de risco.

As medidas que serão estabelecidas na reunião não podem ser mais brandas do que as constantes no decreto assinado pelo governador em exercício Claudio Castro (PSL) .