Prefeitura apresenta investimentos para Associações de Moradores

Matéria publicada em 9 de janeiro de 2020, 22:43 horas

Reunião contou com a presença de secretários municipais e do vice-prefeito de Volta Redonda, Maycon Abrantes

Volta Redonda – Representantes de cerca de 30 associações filiadas à Federação de Associações de Moradores (FAM) receberam, em reunião na quarta-feira, dia 8, informações sobre as ações do programa Orgulho de Volta, que prevê o anúncio de um investimento por dia durante o ano de 2020. O encontro aconteceu no auditório da Prefeitura de Volta Redonda.

O secretário do Gabinete de Estratégia Governamental (Gegov), Nelson Gonçalves, destacou a importância do diálogo com as associações. “As associações de moradores estão trabalhando junto com o Executivo, indicando os bairros que precisam de investimentos, porque cada um conhece a realidade da sua comunidade. O diálogo é muito bom para a realização desses investimentos e melhoria da qualidade de vida da população. Estamos de portas abertas com toda a equipe para receber e atender as lideranças dos bairros”, frisou.

Nos últimos três anos, a direção da FAM entregou cinco ofícios para o prefeito Samuca Silva com demandas solicitadas por 63 associações dos bairros e, segundo a presidente da Federação, Fátima Martins, muitas já foram atendidas. “Muitas dessas obras serão atendidas no Orçamento Participativo e outras foram reivindicadas pelas associações. Isso nos deixa satisfeitos, cientes de que após um planejamento, levantamento de recursos públicos, serão todas executadas pelo governo. Quem ganha com isso é a população. As praças estão ficando lindas com o projeto VR Colorida, bem cuidadas. E isso serve de incentivo para o morador cuidar também. O programa Orgulho de Volta está trazendo ainda mais benefícios para Volta Redonda”, comparou.

Samuca empossa novos conselheiros tutelares de Volta Redonda

O prefeito Samuca Silva deu posse nesta quinta-feira, dia 9, aos dez novos conselheiros eleitos em Volta Redonda para trabalhar nos próximos quatro anos nos Conselhos Tutelares I e II do município. A cerimônia foi realizada no auditório da Secretaria de Educação (SME) e contou com a presença de diversas autoridades que trabalham diretamente na proteção da criança e do adolescente.

“Parabenizo aos conselheiros pela conquista na eleição e, principalmente, pela vontade de exercer um papel tão importante em nossa cidade. Como é bom ter pessoas que acreditam em pessoas e conhecem a importância do Estatuto da Criança e Adolescente. Vale lembrar que foi apresentado um Plano Municipal da Criança e Adolescente, que vamos encaminhar para a Câmara dos Vereadores para que haja continuidade em Volta Redonda das ações voltadas para nossas crianças e adolescentes. Estamos estruturando da melhor forma os conselhos, inclusive já entregamos um carro novo para que os conselheiros possam realizar suas atividades”, lembrou Samuca.

O Conselho Tutelar é o órgão de proteção e garantia dos direitos dos menores, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e tem como função agir sempre que os direitos de crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados pela sociedade, Estado, pais, responsável, ou em razão de sua própria conduta.

A conselheira Márcia Cruz, mais votada na última eleição, falou em nome dos novos conselheiros. “Agradecemos a todos os envolvidos nesse processo e, especialmente, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), que realizou capacitações que vão contribuir com nosso progresso profissional. Nós, conselheiros tutelares, estamos cientes das nossas responsabilidades e assumimos o compromisso de realizar nosso trabalho junto ao ECA. Estamos à disposição de todos para discutir ações que visem a garantia dos direitos das crianças e adolescentes”, disse.

O vice-presidente do CMDCA, Fernando Rabelo, enfatizou o papel do conselheiro. “Quero destacar a importância de todo o conselho em realizar um processo transparente. O papel do conselheiro é muito importante, pois ele zela junto ao CMDCA pelos direitos do menor. Que vocês possam zelar e promover essa árdua tarefa de proteger nossas crianças e adolescentes”, falou.

Foram empossados e compõem o Conselho Tutelar I: Márcia de Souza Cruz e Silva; Denise Gonçalves Vieira Silva; Bruno Baptista Nicolau; Juliana Ariella Santos de Almeida; e Lígia da Silva Penha Pereira. Para o Conselho Tutelar II assumiram os novos conselheiros: Douglas José de Lima Pereira; Osmar Teófilo Maia; Alessandra Silva de Oliveira Mattos; Elizabete Pereira da Silva Tiago; e Richard Nunes.

Volta Redonda ganha mais um investimento na área de saúde

Os moradores de Volta Redonda ganharam mais um investimento na área de saúde. O Centro Especializado Odontológico Materno-Infantil (Ceom), que fica no bairro Eucaliptal, foi inaugurado no final da manhã desta quinta-feira, dia 09, como parte do programa “Orgulho de Volta”, que prevê a entrega de um novo investimento por dia à população durante todo ano de 2020. A unidade será referência para atendimento a gestantes, bebês e crianças até 14 anos. Com capacidade para 70 atendimentos por dia, o centro vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 17 horas.

O prefeito Samuca Silva enumerou os investimentos feitos na saúde do município e reafirmou que essa é uma prioridade em sua gestão. “Implantamos o Hospital do Idoso; mantivemos a UPA com recursos próprios; abrimos a clínica de diálise; inauguramos três novas unidades básicas de saúde e uma clínica odontológica concentrada; e outras ações como o fim da fila por exames de mamografia”, falou.

Ele completou ressaltando a importância do atendimento que será oferecido no novo centro odontológico materno-infantil. “Mais uma vez estamos investindo na prevenção. Com esse trabalho, vamos evitar custos com tratamentos odontológicos curativos no futuro”, disse Samuca.

A coordenadora técnica do Serviço Odontológico do município, Rosana Frizas, endossou a declaração do prefeito. “Pela primeira vez em Volta Redonda, fazemos um atendimento odontológico com olhar voltado para o futuro, antecipando os problemas, atuando na prevenção. Era o que faltava para completar a assistência odontológica no município, que já é de vanguarda”, elogiou.

O odontopediatra Oswaldo Inácio, que atua na Rede Municipal de Saúde há dois anos e meio, é um dos dentistas do Ceom. “O atendimento especializado passa pela abordagem do paciente até o tratamento em si. Tudo é diferenciado. É necessário um condicionamento psicológico para evitar traumas na criança e garantir a conclusão do tratamento”, explicou.

O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, fez questão de elogiar a capacidade técnica dos funcionários da Saúde Bucal do município. “São profissionais qualificados e dedicados ao atendimento à população”, disse Alfredo, lembrando que os investimentos na saúde não param por aí.

Mais investimentos

Nesta sexta-feira, dia 10, a população de Volta Redonda vai ganhar uma nova Sala de Ultrassonografia, implantada no Centro de Imagens Gecy Vieira Gonçalves, no Estádio Raulino de Oliveira. “A ação vai ampliar a oferta de exames em 50%. E o município passará a realizar 3,3 mil ultrassonografias por mês”, avisou Alfredo.

Confira os próximos investimentos a serem entregues em Volta Redonda:

Investimento: Sala de ultrassonografia no Centro de Imagem Municipal

Data: Sexta-feira (10/01)

Hora: 11h

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Jardim Paraíba

Investimento: Inauguração de Quadra Poliesportiva

Data: Sábado (11/01)

Hora: 11h

Local: Rua Deolindo Miguel, s/nº, bairro Fazendinha

Investimento: Melhorias e Revitalização de Raia de Malha

Data: Domingo (12/01)

Hora: 10h

Local: Avenida Francisco Antonio Francisco com Avenida Professora Gloria Roussim Guedes, bairro Açude I