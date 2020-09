Prefeitura atende pessoas em situação de rua na Vila Santa Cecília

Matéria publicada em 22 de setembro de 2020, 19:50 horas

Volta Redonda – A abordagem social realizada pela secretaria de Ação Comunitária (Smac) da Prefeitura de Volta Redonda é um serviço que funciona diariamente em Volta Redonda e, nesta terça-feira, dia 22, a ação foi realizada nos bairros Aterrado, Vila Santa Cecília e Centro. As equipes atuam fazendo o acolhimento em uma tentativa de encaminhar as pessoas em situação de vulnerabilidade para a rede de atendimento da cidade. As abordagens também contam com os profissionais do Consultório na Rua como médica, enfermeira, técnica em enfermagem, assistente social, psicólogo, motorista e auxiliar administrativo, ligada à Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde.

A abordagem é realizada de segunda-feira a sábado, das 8h às 17h, e nas segundas e quartas-feiras, também durante a noite, de 17h às 21h. Aos domingos, o serviço funciona em esquema de plantão, atendendo as demandas que surgirem.

O serviço especializado é ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, em toda cidade, a incidência de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como, por exemplo, trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outras drogas, dentre outras.

A coordenadora do Departamento de Proteção Especial, Mariana Pimenta, explicou que três assistentes sociais e três educadores se revezam para prestar essa assistência às pessoas em situação de rua no município. “Nossas equipes atuam de forma contínua em todo o município e, nesse momento de pandemia, é necessário ter um olhar ainda mais atento e humano com essas pessoas que se encontram em situação de rua, porém, precisamos deixar claro que nosso papel é atender, conhecer as realidades e realizar os encaminhamentos necessários, levando em consideração o desejo da pessoa atendida, respeitando sua vontade. Não atuamos de forma alguma retirando e recolhendo das ruas”, disse a coordenadora.

Mariana ressalta que, por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social, é possível conhecer, mapear, ofertar os serviços socioassistenciais e realizar os demais encaminhamentos para a rede. “É importante ressaltar que a equipe não faz remoção, não recolhem as pessoas da rua. A saída das ruas é algo que, ao longo do atendimento e da criação de vínculos com as equipes, pode acontecer ou não. Nós ofertamos os serviços, mas sempre respeitando o desejo da pessoa. Outro ponto importante é que o atendimento da equipe precisa ser articulado com demais serviços como: Creas, Conselho Tutelar, Consultório na Rua, Caps AD e Centro Pop”.

A assistente social responsável pelo serviço, Joveline Damiana Batista Tomaz, destaca que a equipe realiza abordagem em diferentes territórios no município e que tem intensificado as ações nos grandes centros comerciais da cidade, tais como Vila Santa Cecília, Aterrado, Amaral Peixoto e Retiro. “O Serviço Especializado em Abordagem Social tem uma equipe capacitada para identificar, mapear e encaminhar os usuários nos territórios e isso foi um ganho para cidade de Volta Redonda, pois realizamos diariamente ações que nos possibilitam criar vínculo e traçar estratégias para sensibilizar os usuários a acessarem os serviços da rede socioassistenciais. Mas todo trabalho é feito sempre respeitando a decisão de cada um desses cidadãos”, disse a assistente social.

De acordo com o secretário municipal de Ação Comunitária, Ailton Carvalho, a ação tem como objetivo a ressocialização e reintegração dessas pessoas. “Com a pandemia e o aumento de pessoas em situação de rua, aumentamos a equipe de abordagem social, entendendo a necessidade e principalmente a continuidade e permanência do atendimento a essas pessoas. Temos intensificado a oferta dos serviços do Centro POP e também do abrigo municipal, mas nem sempre os usuários têm o desejo em acessá-los”, disse o secretário.