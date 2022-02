Prefeitura cede terreno para alojamento estudantil da UFF em Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2022, 18:44 horas

Espaço poderá atender entre 80 e 100 estudantes em vulnerabilidade socioeconômica

Volta Redonda – A parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e a Universidade Federal Fluminense (UFF) avançou com a aprovação e a publicação da Lei Municipal 5.926, que cede um terreno no bairro Vila Americana para a universidade construir a Moradia Estudantil. O local vai atender entre 80 e 100 estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica matriculados na UFF. O recurso para o início das obras, um prédio de até seis andares, já está em negociação.

— Volta Redonda vem mostrando que investir em parcerias é fundamental para o desenvolvimento da cidade. E a educação é uma área priorizada por nossa gestão. No que puder colaboramos para que os estudantes tenham melhores condições, vamos seguir investindo. Colocar em prática políticas públicas para nossa juventude é realizar hoje o futuro que queremos para nossa cidade — afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto, agradecendo à Câmara Municipal, que aprovou a mensagem que se tornou lei.

De acordo com a coordenadora municipal de políticas para Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, a conversa para a cessão do terreno aconteceu durante um encontro realizado em novembro do ano passado, no gabinete do prefeito Neto, com a presença do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, do assessor especial da prefeitura, Deley de Oliveira, da secretária municipal de Planejamento, Cora Peixoto, do reitor da UFF, professor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, e dos diretores da UFF, Júlio César Andrade de Abreu, Carlos Eduardo Fellows e Nadja Avila.

— Durante a reunião, conversamos sobre uma pauta quase histórica dos coletivos universitários, a construção do bandejão, e também a grande importância que o alojamento estudantil impactaria nas juventudes em vulnerabilidades. Prontamente o prefeito solicitou que uma equipe fosse ao local no mesmo dia avaliar as possibilidades. Ele atendeu, não só com o estudo sobre o terreno, mas também para que o primeiro trâmite burocrático acontecesse de forma rápida. O prefeito foi extremamente solícito — contou Larissa.

O terreno cedido pela prefeitura encontra-se na Rua Bolívia, próximo ao Campus do Aterrado da UFF, com uma área total de 468m². A ideia é criar uma ciclofaixa para facilitar o deslocamento entre os locais. O recurso para o início das obras, um prédio de até seis andares, ainda está em processo de negociação. A entrega oficial do terreno do Alojamento Estudantil está prevista para o próximo dia 18 de fevereiro, às 14h, na prefeitura.

O reitor da UFF, professor Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, destaca com empolgação a importância da conquista para a universidade e em especial ao campus do interior.

“É um projeto essencial para a permanência de muitos estudantes em vulnerabilidade socioeconômica na universidade, em especial neste período pós-pandemia, em que muitas famílias foram impactadas. Articulamos junto com os três diretores de Volta Redonda e também com a prefeitura, o prefeito Francisco Neto, que acolheram a causa, entendendo o valor da ciência e da educação para o desenvolvimento regional e nacional, e importância da inclusão social para juntos, universidade e poder público, construirmos uma sociedade mais justa”, comemora o reitor.

Restaurante Universitário

O reitor informou ainda que está prevista para Volta Redonda, a construção do Restaurante Universitário, o bandejão, outra conquista para os estudantes, graças a uma emenda parlamentar da bancada de deputados federais do Rio, no valor de R$ 10 milhões. Segundo a UFF, com o Restaurante Universitário, pretende-se impactar cerca de 7 mil pessoas, entre estudantes e servidores técnico-administrativos, docentes e terceirizados, que circulam pelos Institutos de Ciências Exatas e Ciências Humanas e Sociais, além da Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica.

“É a maior prova da atenção e do grande comprometimento da política de juventude por meio do prefeito. Quando a gente fala de bandejão e de alojamento, essa política educacional perpassa pela assistência social. Não adianta somente ter as vagas nas universidades públicas, ou seja, ao o acesso, a gente precisa garantir que esses jovens permaneçam. Principalmente os jovens em vulnerabilidade. Foi um olhar muito importante para essa grande demanda e mobilização diária dos diretórios acadêmicos e centros acadêmicos da UFF”, explicou Larissa.

Desenvolvimento local

Além da criação da Moradia Estudantil e do bandejão, a parceria entre a prefeitura e a UFF vai beneficiar outras áreas com foco no desenvolvimento local. Durante o encontro em novembro passado, o poder público e a universidade firmaram convênios que vão permitir a concessão de estágios a estudantes no governo municipal e a cooperação técnico-científica por parte da universidade.

“O objetivo é que a UFF ofereça sua estrutura de laboratórios para pesquisa e desenvolvimento de projetos, conforme a demanda do setor metalmecânico. E outros profissionais também poderão se beneficiar com isto, como os das áreas de Direito, Contabilidade e Administração. Nossa área de inovação vai ganhar muito com isso. A expectativa é avançarmos nas questões econômicas e na geração do capital de intelectual e de inovação, que é uma orientação do nosso prefeito”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.