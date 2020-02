Prefeitura conclui primeira fase de recapeamento asfáltico no Retiro

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2020, 21:45 horas

Avenida Jaraguá foi a primeira a receber o novo asfalto; próxima via será a Rua dos Mineiros

Volta Redonda – A primeira fase do programa de asfaltamento da Prefeitura de Volta Redonda foi concluída no bairro Retiro. Nesta quinta-feira, dia 20, foi finalizado o recapeamento asfáltico da Avenida Jaraguá, uma das principais do bairro. Somente na via foram utilizadas mais de 120 toneladas de massa asfáltica quente. Agora, o serviço será feito na Rua dos Mineiros, também no bairro Retiro. Em seguida serão atendidas as avenidas Beira Rio, Paulista, Ceará e Goiás.

Ao todo, apenas no bairro Retiro, estão sendo investidos R$ 2,5 milhões em asfaltamento, através do programa Orgulho de Volta. O prefeito Samuca Silva anunciou um plano de cerca de R$ 15 milhões para o asfalto em toda a cidade.

— Esse é o maior programa de recapeamento asfáltico da história de Volta Redonda. Estamos investindo milhões em asfaltamento, com recursos próprios, através de uma gestão financeira eficiente que está controlando as dívidas e conseguindo avançar. Estamos atuando por toda a cidade. Vamos iniciar o serviço na Rua dos Mineiros, também no Retiro, e, após o Carnaval, iniciamos a implantação do asfalto quente na Avenida Paulo Erlei, no Três Poços — disse o prefeito Samuca Silva.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, Toninho Oreste, somente na Avenida Jaraguá foram utilizados mais de 120 toneladas de massa asfáltica. “Esse tipo de intervenção é feito para maior durabilidade do asfalto. Nós tiramos as camadas de asfalto antigas, refizemos a base e, agora, colocamos a massa quente. É um serviço de qualidade que vai durar por anos. Estamos atuando nos pontos mais críticos e vamos chegar em toda cidade”, declarou Toninho.

A aposentada Arleute Ferreira, moradora do bairro Retiro, agradeceu o serviço prestado no bairro.

— O Retiro é um dos principais bairros de nossa cidade e precisava desse carinho especial. Tinha locais em que o asfalto estava muito ruim. Estou muito satisfeita com o serviço que está sendo feito — destacou.

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), Maurício Batista, destacou que as avenidas que estão sendo recapeadas também receberão nova demarcação horizontal.

— Vamos iniciar nos próximos dias a pintura da sinalização horizontal das vias, o que vai garantir mais segurança para os motoristas e a população em geral — finalizou Maurício.