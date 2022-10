Prefeitura de Angra dos Reis homenageia ministro da Infraestrutura

Matéria publicada em 19 de outubro de 2022, 17:14 horas

Moção de Agradecimento foi motivada pela liberação do terreno do lote 4 para a execução do projeto Marina Porto São Bento

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra concedeu Moções de Agradecimento aos principais agentes envolvidos na liberação da área do lote 4 da Cia. Docas para a execução do projeto Marina Porto São Bento. Os homenageados foram o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, a deputada federal Soraya Santos e o presidente da Cia. Docas, vice-almirante Francisco Antônio de Magalhães Laranjeira, representado no ato pelo Coronel Whalter de Almeida, diretor de Gestão Portuária.

A cerimônia ocorreu na tarde de terça-feira, 18 de outubro, no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara.

– A liberação do lote 4 é uma conquista para Angra. A Marina São Bento irá gerar cerca de 6 mil empregos diretos em nossa cidade, fomentando o turismo e contribuindo para o desenvolvimento econômico do município. Tudo em Angra dos Reis está tendo um dedo do Governo Federal. Essa presença é muito importante – comentou o prefeito Fernando Jordão.

O projeto Marina Porto São Bento, sonhado há mais de 30 anos, tem como objetivo requalificar o Centro de Angra dos Reis, tanto para seus habitantes quanto para os turistas, criando mais atrativos para os visitantes no continente. Ela funcionará com uma expansão da cidade, em uma área total de 337.320 m².

– Queremos gerar empregos e oportunidades para as pessoas do Estado do Rio de Janeiro. Hoje anunciamos a passagem definitiva desse terreno, onde será construída a Marina São Bento. Estamos prontos para construirmos um país gigante, ajudando sempre os municípios em seus projetos – destacou Marcelo Sampaio.

Dentre os atrativos do projeto estão uma área para o terminal transatlântico, hotéis, apart-hotéis, escritórios, centro comercial, salão de convenções, centro náutico, escola náutica, espaço reservado para a Capitania dos Portos, torre de controle, áreas de expansão, áreas cobertas, hangar para reparos e pinturas, hangar para empilhadeiras, área administrativa, estacionamento e edifício-garagem.

– A Marina São Bento será a porta de entrada para toda a Costa Verde. Ela redesenhará e resgatará a importância de Angra no cenário nacional. O poder público precisa induzir e apoiar o desenvolvimento sempre. Estamos muito felizes de estarmos aqui hoje – disse a deputada Soraya Santos.

Quem também comentou sobre a importância do empreendimento para a cidade foi o secretário de Governo.

– A Marina São Bento será um novo bairro para o Centro da cidade, com muitas oportunidades de trabalho. Estamos no caminho certo, pois hoje contamos com a ajuda do Governo Federal. Temos que ter vontade, foco e muito trabalho para avançarmos – frisou Cláudio Ferreti.

No encontro, Angra dos Reis também defendeu junto ao Ministério da Infraestrutura a reativação da via férrea entre Angra dos Reis e Barra Mansa. A ação, além de possibilitar o retorno do Trem da Mata Atlântica, permitirá o escoamento de café vindo do Porto Seco, em Varginha (Minas Gerais), pelo Porto de Angra, aquecendo ainda mais a economia da cidade.