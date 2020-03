Prefeitura de Angra dos Reis reinaugura SPA de Jacuecanga

Matéria publicada em 6 de março de 2020, 20:35 horas

Angra dos Reis – A Prefeitura de Angra dos Reis reabriu nesta sexta (06), depois de uma revitalização completa, o espaço onde funcionavam o Serviço de Pronto Atendimento (SPA), o Centro de Especialidades Médicas (CEM) e o Centro Odontológico. Agora quem procura atendimento médico deve ir até a Rua Doce Angra.

— Nosso governo se especializou em reabrir. Não somos um governo que fecha, essa é a diferença – afirmou logo no início de sua fala, o prefeito Fernando Jordão.

O secretário de Saúde, Rodrigo Mucheli, não escondeu a alegria de reabrir uma unidade de saúde construída pelo atual prefeito, em um mandato anterior, e que há algum tempo estava abandonada.

– A unidade é ampla, atende diversas especialidades, conta com SPA muito bem estruturado, ampla sala de medicação, repouso e emergência, com todos os equipamentos necessários para suporte avançado de vida – explicou o secretário de Saúde, Rodrigo Mucheli.

O secretário explicou ainda que o Centro Odontológico foi ampliado e ganhou mais uma cadeira, agora serão quatro, para atendimentos ambulatoriais e também de emergência. Além disso, uma farmácia funcionará no local, evitando com que o usuário tenha que se deslocar para adquirir o medicamento. Mas o principal ganho da população é uma solicitação bem antiga: a presença diária de um pediatra no atendimento de emergência.

– O serviço de pronto atendimento funcionará com dois clínicos e um pediatra. Essa foi uma missão que recebi há um tempo e viemos batalhando para redimensionar a pediatria do município. Já começamos um trabalho no Parque Mambucaba, aqui, e o terceiro, e mais antigo, na UPA. A pediatria está sendo descentralizada, para evitar que os munícipes que morem nas extremidades tenham que se deslocar para a UPA, na Japuíba – destacou o secretário de Saúde.

A reabertura do antigo SPA também foi comemorada pelas associações de moradores.

– Só tenho a agradecer. Quando Fernando assumiu isso aqui estava horrível e ele cumpriu com a palavra dele – elogiou Eduardo Santos, mais conhecido como “Ilha Grande”, presidente da Associação dos Moradores do Village.

João Veríssimo, presidente da Associação de Moradores e Amigos da Verolme, também esteve presente e agradeceu. “Acho que esse bairro nunca se juntou de maneira tão legal entre associação de moradores e a comunidade em si. Foi feita uma grande comissão, as reuniões que fizemos com os secretários, foi tudo muito bom, tanto que acabou dando esse resultado. Parabéns pelo o que vocês fizeram, só temos a agradecer”, afirmou.

O prédio onde funcionava desde maio de 2018 a sede provisória do SPA e CEM de Jacuecanga, na Avenida Conde Maurício de Nassau, continuará sendo utilizado pela Saúde. No local permanecerão os três módulos de Estratégia de Saúde da Família e a base do Samu.

Estiveram presentes na entregue da obra o vice-prefeito Manoel Parente, diversos secretários municipais e os vereadores, Helinho do Sindicato (líder do governo), Jane Veiga, Titi Brasil e Luciana Valverde.

Serviços

O espaço, que fica localizado na Rua Doce Angra, recebeu melhorias de reforma predial, ampliando a capacidade de acolhimento e garantindo mais conforto aos servidores e pacientes. Novas camas hospitalares e equipamentos de urgência, como ventilador mecânico, foram comprados e o sistema de informação foi totalmente informatizado.

Além disso, o refeitório foi reformado e o ambiente climatizado, garantindo mais conforto aos funcionários e pacientes e o controle de infecção hospitalar. A porta de entrada de quem chega de ambulância agora é diferente, garantindo mais agilidade e privacidade.

Na sala de repouso do SPA são sete leitos adultos e dois infantis. Há ainda sala de raio-x. Um pedido antigo da comunidade também se tornou realidade, a presença de um pediatra no atendimento de emergência.

No CEM os moradores já contam com diversas especialidades: pediatria, otorrinolaringologista, clínico geral, cardiologista, dermatologista, ortopedista, ginecologista e fonoaudiologista. Há ainda atendimentos com nutricionista e psicólogo.

O Centro Odontológico sofreu adequações estruturais, e também foram adquiridos equipamentos como cadeiras odontológicas e diversos periféricos essenciais na rotina do tratamento dentário.

Esse Centro representa a referência para a assistência especializada nas áreas de: odontopediatria, endodontia, periodontia, estomatologia, radiologia, além das urgências. As unidades de saúde bucal do 3º distrito (Portogalo, Cantagalo, Caputera, Monsuaba, Camorim Pequeno, Camorim Grande I e II) representam a porta de entrada para os usuários que são referenciados quando necessário para o Centro Odontológico e, após a alta, é contrarreferenciado para a sua unidade de origem, onde ocorrerá o acompanhamento seguindo as diretrizes da política Nacional de Saúde, com ênfase na humanização da atenção, responsabilização e vínculo.

Mais novidades

O prefeito também divulgou boas novas sobre os Serviços de Pronto Atendimento do Frade e Parque Mambucaba.

– Esse trabalho que estamos fazendo aqui vamos fazer no Frade, em uma parceria com a Eletronuclear, serão R$ 2 milhões de recursos das contrapartidas de Angra 3. Também vamos investir R$ 5 milhões no SPA do Parque Mambucaba. As licitações estão marcadas para o dia 10 deste mês. Vamos transformar essas unidades em mini-hospitais – contou o prefeito.

Um gargalo da saúde pública em Angra também será solucionado em breve e o prefeito colocou o secretário de Saúde, Rodrigo Mucheli, para divulgar a novidade, que será a contratação de médicos para os postos de saúde.

– O processo seletivo simplificado vai contemplar vagas para médicos, dentistas, auxiliares de saúde bucal, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Isso vai suprir toda a rede de saúde primária de uma forma ampla e completa. Em até 20 dias vamos lançar o edital e no máximo em dois meses vamos suprir tudo – garantiu Mucheli.