Prefeitura de Angra dos Reis vistoria lancha Tenente Loretti

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2022, 18:36 horas

Orçamento para recuperar embarcação já está sendo feito e será custeado pelo Estado

Angra dos Reis – O Secretário de Cultura e Patrimônio da Prefeitura de Angra, Andrei Lara, esteve na Marina Verolme, local em que se encontra a histórica embarcação Tenente Loretti. Fabricada pela Marinha do Brasil, no ano de 1910, ela foi a pique em 2014 e será restaurada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

O anúncio da reforma foi feito na semana passada, durante reunião entre Daniele Barros, secretária de Estado, e Andrei Lara.

– A Tenente Loretti é um patrimônio não só de Angra, em especial a Vila do Abraão, mas de todo o país. Durante muito tempo ela foi usada no transporte de presos políticos, principalmente no período da ditadura registrada no Brasil. Então, após esses anos em que se encontrava parada e sem intervenção alguma, é motivo de comemoração para nós, enquanto gestores, receber essa notícia por parte do Estado. Por meio de parcerias, compromisso do prefeito Fernando Jordão, vamos avançar ainda mais – enfatizou Andrei Lara.

Para Daniele Barros, a reforma, que já está sendo orçada para apresentação ao governo do Estado, é uma forma de presentear a cidade de Angra dos Reis.

– Angra completou 520 anos no último dia 6 de janeiro e um de nossos presentes será a reforma desta centenária embarcação, que faz parte da história da Ilha Grande, patrimônio mundial da Unesco – salientou a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa.