Prefeitura de Barra do Piraí atualiza servidores sobre lei de licitações

Matéria publicada em 9 de agosto de 2022, 17:56 horas

Barra do Piraí – Na terça-feira, 09, teve início o programa de capacitação organizado pela Controladoria Geral do município, em sua própria sede. A série de ações, feita entre agosto e novembro, gratuitamente, tem como objetivo inteirar os servidores sobre detalhes a respeito da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei Federal nº 14.133/2021.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, destacou a importância da iniciativa para o bom andamento do trabalho na prefeitura.

A capacitação se compõe de uma sequência de treinamentos práticos destinados a preparar os servidores de diversas secretarias da Prefeitura de Barra do Piraí, principalmente, na área atribuída à confecção dos documentos e aos procedimentos necessários para a correta aquisição pública.

— A Controladoria, assim como as outras secretarias, tem realizado um excelente trabalho para o município. A promoção de capacitações é responsável por tornar os nossos servidores mais qualificados e, portanto, mais eficientes. Ações como essa mostram o nosso compromisso com Barra do Piraí e seus cidadãos — afirma o prefeito.

Sobre a qualificação, o controlador geral, Wendel Caruso, aponta o incentivo dado pelo prefeito Mario Esteves, que sempre buscou capacitar os servidores de Barra do Piraí.

— O prefeito Mário Esteves é um grande incentivador; ele sempre defendeu que um servidor capacitado promove um serviço de melhor qualidade à população, por isso estamos fazendo jus ao seu pensamento — esclarece o chefe da Controladoria.

Além disso, Wendel enfatiza a grande quantidade de dinheiro economizada graças à feitura de treinamentos a partir da própria Controladoria Geral do Município. “Ocorre que, se fôssemos pagar uma média de R$ 900 por servidor, para capacitar os 60 funcionários envolvidos nos trâmites das licitações, o valor seria mais de R$ 600 mil de despesa. Assim, com esta ação da Controladoria, estamos economizando aos cofres públicos”, relata o controlador geral.