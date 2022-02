Prefeitura de Barra Mansa concluirá ponte de acesso à Vila dos Remédios nesta semana

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2022, 19:23 horas

Município construiu estrutura provisória em tempo recorde; parceria com o governo estadual, localidade permitirá nova travessia permanente

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa vai entregar nesta semana a ponte provisória para o tráfego de veículos pesados na Vila dos Remédios, no distrito Floriano. A estrutura foi construída em tempo recorde pela Secretaria Municipal de Manutenção Urbana (SMMU), pelo Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e DER (Departamento de Estradas de Rodagem) e substitui a que foi parcialmente danificada no dia 17 de dezembro, devido a uma tromba d’água que atingiu a cidade na ocasião.

Horas depois do ocorrido, o prefeito Rodrigo Drable recebeu os secretários estaduais Uruan Cintra (Cidades) e Rodrigo Bacellar (Governo) para avaliarem a situação e firmarem parceria para a reconstrução de uma nova ponte no local, além da provisória.

“Terminando esse novo acesso, nós vamos demolir a ponte antiga (construída há cerca de 40 anos) para dar lugar à nova estrutura, que será construída através de parceria com o governo estadual. Estou muito feliz com o andamento dos trabalhos e por anunciar que nos próximos dias nós vamos fazer a abertura da nova passagem. Quero deixar meu muito obrigado às nossas equipes, ao DER, aos secretários estaduais, ao governador Cláudio Castro, ao deputado Marcelo Cabeleireiro e a todos que se envolveram, pois essa obra é a demonstração de que com união as coisas dão certo”, ressaltou o prefeito.

O secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vaneli, o Leiteiro, disse que a obra que será entregue nesta semana garantirá a passagem dos veículos pesados até que uma nova ponte seja construída.

“Este trabalho está sendo realizado através de um decreto emergencial, assinado pelo prefeito Rodrigo Drable. Nós instalamos duas galerias, que vão dar estrutura para construir uma passagem provisória, até que o projeto de reconstrução seja concluído pelo Governo do Estado. Nossa previsão é de liberar o acesso para caminhões e ônibus nesta semana”, concluiu Leiteiro.