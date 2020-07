Prefeitura de Barra Mansa debate mudanças no ITBI com corretores

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 16:53 horas

Objetivo do encontro é desburocratizar e agilizar as solicitações feitas pelos profissionais

Barra Mansa – A prefeita interina de Barra Mansa, Fátima Lima, os secretários de Finanças, Leonardo Ramos, de Administração, Adilson Resende, e Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e os corretores imobiliários Luis Gustavo de Almeida e Vinicius Faria se reuniram na manhã desta quinta-feira (23), no gabinete da prefeita. Na pauta, a desburocratização do andamento dos processos referentes ao Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), a Prefeitura de Barra Mansa se reuniu com corretores imobiliários .

Durante a reunião ficou definido um novo encontro, onde será apresentado um estudo e formas de instalar um sistema mais efetivo. Entre as solicitações estão: a modificação da estrutura de solicitação de ITBI, para que gere mais resultados em menos tempo; atenção aos construtores; agilidade na aprovação de projetos; execução de ações para regularizar imóveis em Barra Mansa, através de feirão e desconto direto ao contribuinte.

A prefeita interina Fátima Lima explica que esta é uma das metas do Executivo. “A ideia é desburocratizar os processos, oferecendo mais agilidade, promovendo a economia plena. Isso é positivo para a população e para a Prefeitura. Praticidade é fundamental nos dias de hoje”.

Segundo o secretário de Finanças Leonardo Ramos destaca o empenho das equipes em solucionar qualquer obstáculo para o atendimento pleno. “A tendência é que a gente melhore no que compete a gestão eletrônica. Estamos dispostos a analisar todo o processo e ver se há entraves no caminho. É nossa obrigação oferecer caminhos para que o profissional seja atendido com qualidade. A ideia é ampliar os serviços remotos, oferecendo agilidade e comodidade ao munícipe”.

O secretário de Administração Adilson Resende lembra que a prefeitura já oferece diversos serviços de forma online através do site www.barramansa.rj.gov.br, colocando o município em destaque. “Temos avançado muito no que diz respeito a processos e serviços. O que temos feito no campo digital coloca Barra Mansa a frente de muitas cidades da região”. Adilson

O corretor imobiliário Luis Gustavo de Almeida avaliou o encontro como positivo e disse que o debate continuará entre os profissionais do setor e o Executivo. “A reunião foi satisfatória e produtiva. Fizemos a solicitação e percebemos a boa vontade da prefeitura em acatar e buscar uma solução. Soubemos de ações que já estavam sendo realizadas e confiamos que haverá soluções em curto prazo. Agradecemos a atenção e continuaremos em conversa com os secretários através de seus contatos pessoais que, cordialmente, foram nos passados”.