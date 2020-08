Prefeitura de Barra Mansa divulga lista de aprovados no ‘Minha Casa, Minha Vida’

Matéria publicada em 14 de agosto de 2020, 17:57 horas

Listagem já está disponível no Portal da Transparência; conjuntos nos bairros Santa Izabel e Paraíso de Cima somam 680 unidades habitacionais

Barra Mansa – O sonho da casa própria está cada vez mais próximo dos inscritos no programa ‘Minha Casa Minha Vida’, da Caixa Econômica Federal (CEF). Nesta sexta-feira (14), a Prefeitura de Barra Mansa divulgou a lista dos aprovados para aquisição das 680 unidades habitacionais, nos bairros Santa Izabel e Paraíso de Cima. Já na próxima sexta-feira, 21, está prevista para às 14 horas, o sorteio eletrônico dos contemplados, que acontecerá no Parque de Saudade, com transmissão ao vivo pelo Instagram oficial da prefeitura @barramansarj.

A listagem com os nomes dos aprovados já pode ser conferida no Portal da Transparência, através do link: https://portaltransparencia.barramansa.rj.gov.br/pmbm-divulga-lista-de-contemplados-do-programa-minha-casa-minha-vida-nos-bairros-santa-isabel-e-paraiso-de-cima/ e a partir desta terça, 18, no painel no pátio da prefeitura.

Após o sorteio, a CEF agendará uma vistoria dos imóveis com os contemplados e, a partir da aprovação, a Caixa programará a entrega das chaves. Esses trâmites podem durar de 30 a 60 dias.

De acordo com o secretário de Planejamento Urbano de Barra Mansa, Eros dos Santos, todo o critério foi definido de forma transparente e respeitosa. “Foi montada uma comissão que definiu os que estavam aptos a receberem as chaves das casas. Foi um esforço tremendo que o município desempenhou para tornar esse sonho uma realidade às famílias que agora viverão de forma apropriada, com segurança e dignidade”, expressou o secretário.

O subsecretário de Habitação, Alberto Carneiro, reforçou que todos os preceitos legais para definição dos contemplados foram respeitados e que a entrega acontecerá o mais breve possível. “Essas pessoas estão aguardando as moradias há muitos anos. Em 2018, já na atual gestão, mesmo diante de inúmeras dificuldades, retomamos o projeto que estava parado. Com menos de dois anos conseguimos concluir. Tenho certeza que no final não entregaremos apenas as casas, mas também sonhos”, completou Alberto.