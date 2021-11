Prefeitura de Barra Mansa empossa membros do Conselho Comunitário do Plano Diretor

Matéria publicada em 29 de novembro de 2021, 18:01 horas

Integrantes assumiram os cargos nesta segunda-feira, 29, durante cerimônia conduzida pela vice-prefeita Fátima Lima e pelo secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos

Barra Mansa – Membros do Conselho Municipal Comunitário do Plano Diretor (Conplan) tomaram posse dos cargos na manhã desta segunda-feira, 29, durante cerimônia conduzida pela vice-prefeita Fátima Lima e pelo secretário municipal de Planejamento Urbano, Eros dos Santos. A solenidade aconteceu no gabinete do prefeito Rodrigo Drable, que não pôde estar presente devido a uma reunião no Palácio Guanabara, na capital do estado.

De acordo com Eros, que é o presidente do CONPLAN, os integrantes cumprirão mandato de dois anos. O secretário também destacou que não há dúvidas quanto à legalidade da formação do Conselho, instituído através da Portaria 87/2021-GP.

“Acreditamos que este Conselho é fundamental para o desenvolvimento da cidade, tanto em relação às leis de parcelamento, de construções, de mobilidade urbana; do desenvolvimento da cidade como um todo. E fizemos isso garantindo a participação popular, seguindo rigorosamente os percentuais determinados pela Lei Municipal Complementar 48. Esperamos trabalhar com união, parceria, profissionalismo e responsabilidade, afinal, nós queremos uma Barra Mansa melhor para todos”, destacou Eros.

Fátima Lima disse que ser conselheiro é manter uma dedicação voluntária em prol do município. Segundo ela, muitas coisas boas vêm para Barra Mansa e, juntos, o objetivo é prepará-la para mais conquistas.

“O objetivo desse Conselho é revisar o Plano Diretor com muita responsabilidade e respeito à nossa cidade, que deve estar no foco de nossas ações. Todos têm como colaborar fazendo sua parte. Em nome do prefeito Rodrigo Drable, agradeço a participação de todos”, disse a vice-prefeita.

Indicado pela Câmara para representar o Legislativo no CONPLAN, Jefferson Mamede destacou o bom momento em que a cidade se encontra em relação à mobilidade urbana, que sempre foi um dos maiores gargalos de Barra Mansa.

“Estamos passando por um momento muito importante. Com o Pátio de Manobras, passamos por uma transformação no que tange à mobilidade urbana. Estamos em busca da transformação do desenvolvimento econômico também. A sociedade está bem representada; temos as entidades de classe, as comunidades e, se tivermos serenidade, equilíbrio e bom senso, Deus fará nossa cidade prosperar”, falou Mamede. Também estiveram presentes na posse do Conselho os vereadores Zé Marques e Gustavo Gomes.

Plano Diretor

O Plano Diretor é um conjunto de normas e leis para o município, que servem como guia para a criação de políticas públicas relativas ao desenvolvimento e crescimento urbano. O documento auxilia o governo a tomar as decisões mais acertadas para garantir o melhor possível para a cidade.

Desde 2001 é obrigatório para todos os municípios com mais de 20 mil habitantes. Barra Mansa, segundo estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), possui 184.833 moradores.

Membros do Conplan

– Titulares: Eros dos Santos; Ana Paula Torres; Alberto Almeida Carneiro; Vinícius de Azevedo Silva; Jefferson Mamede; Ademir Fontes Avelar; Davi Pereira; Odailton da Silva Teixeira; Solange Gonçalves; Araci Izaquiel Leandro; Antônio Marcelino de Carvalho; Adilson Delgado Rezende; Paulo Afonso Arantes; Vera Lúcia Teixeira; Alexandre José Paiva Ozório; Carlos Magno Araújo e Vivaldo Moreira Ramos.

– Suplentes: Inácio Lino Pereira; Leonardo Ramos de Oliveira; Bruno Paciello; Carlos Roberto de Carvalho; Paulo César Ferreira; Anderson Ferreira de Aguiar; Giliard Teixeira Lima; Osmar Costa; Vanessa Ribeiro Silva Ferreira; Juliana Viana; Demetrius Luiz Justino dos Anjos; Juliana de Souza; Flávio Lourenço Brandão; Deyvison Roberto Nascimento; William de Paiva Motta; Xisto Vieira Neto e Robson Carvalho Martins.

– Observadores: Hélio Roberto Francisco; Jeniffer Melgaço; Léo Franklin Dias; José Reis; Leomar Campos; Marilene Abrão; Rosemar de Souza; Carlos Roberto de Oliveira; Washington Alberice; Ricardo Augusto Costa; Juarez de Magalhães; Mauri da Silva; Manoel dos Santos e Jânio Pereira.