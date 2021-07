Prefeitura de Barra Mansa executa obras em diversos bairros

Com o objetivo de realizar melhorias nos bairros do município, a Prefeitura de Barra Mansa tem avançado nas obras por toda a cidade. Nesta terça-feira, 21, o serviço se estendeu pela Rua Michel Wardini, no Centro, que liga o bairro Abelhas ao Morro do Cruzeiro.

Os serviços realizados no local consistem na melhoria da iluminação, drenagem e limpeza de bueiros, restauração e ampliação de caixas coletoras. Já nas vias, serão feitas manutenção, asfaltamento, pavimentação e etapa selante. No meio fio, alguns pontos serão restaurados. O prazo para finalização é de aproximadamente 30 dias.

O prefeito Rodrigo Drable falou sobre a necessidade de promover a melhoria no local. “É uma rua importante, que liga Abelhas, que é um acesso de Barra Mansa, com o Morro do Cruzeiro. É uma área central, mas que apesar da sua importância, não tinha um investimento adequado. Nossa intenção é valorizar não só a vida de quem mora aqui, mas de quem precisa passar por essa área também, uma área de Barra Mansa que pouca gente conhece e que é linda”.

Drable informou que pretende atender a demanda de todos os bairros do município. “Quero deixar o recado de que a gente vai chegar aos cantos da cidade, de preferência em todos eles, mas na medida do possível. Eu não consigo fazer tudo de uma vez, a cidade é grande e são muitos anos de abandono e nós temos feito o melhor que nós podemos, com os recursos que nós dispomos”.

O secretário de Manutenção Urbana, José Luiz Vanelli, o Leiteiro, falou sobre o trabalho na Rua Michel Wardini. “Essas obras fazem parte de um projeto que visa garantir a melhor mobilidade e qualidade de vida à população. Nosso objetivo, por determinação do prefeito, é em breve dar sequência a esses trabalhos em outras vias importantes da cidade”, ressaltou.

César Carvalho, coordenador de Água e Esgoto, informou os próximos passos da equipe da autarquia. “A gente está fazendo várias intervenções nesta rua, entre elas, limpeza da via e revisões nas tubulações de drenagem de águas pluviais pra gente fazer, em seguida, o asfaltamento. Nossa equipe de resíduos sólidos seguirá neste momento com a parte de capina e limpeza de rua”.