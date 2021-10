Prefeitura de Barra Mansa promove censo previdenciário com agendamento online

Matéria publicada em 13 de outubro de 2021, 17:16 horas

Recadastramento para servidores ativos, inativos e pensionistas será efetuado até 20 de dezembro de forma presencial

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Previbam (Fundo de Previdência Social), fará o censo previdenciário onde já disponibilizou o agendamento online. O serviço pode ser acessado até o dia 20 de dezembro, pelo site: http//:barramansa.rj.gov.br/previbam. O sistema apresentará os horários, locais e datas, compreendidas entre os dias 22 de outubro e 21 de dezembro, para que os servidores agendem o seu comparecimento.

O censo previdenciário é um direito e dever de todos os servidores municipais efetivos, inativos e pensionistas, que assegura os benefícios previdenciários e a proteção à família do servidor. Sua realização periódica é uma obrigação legal (artigos 3º e 4º da Lei 10.887/2004) a fim de manter as informações previdenciárias dos servidores municipais, ativos e inativos, além dos pensionistas atualizadas e compatíveis com a base de dados gerida para o Cadastro Nacional de Informações Sociais de Regime Próprio de Previdência Social – CNIS – RPPS e para o Sistema Previdenciário de Gestão de Regime Públicos de Previdência Social – SIPREV/Gestão e pelo sistema de Gestão Previdenciária utilizada pelo Fundo de Previdência Social de Barra Mansa.

O censo será realizado em dois momentos específicos: o do agendamento online e posteriormente, o comparecimento físico ao local previamente indicado, com a apresentação da documentação exigida. Durante a atualização cadastral será feita a coleta da biométrica e foto digital dos servidores.