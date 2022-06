Prefeitura de Barra Mansa promove última chamada do Censo Previdenciário

Matéria publicada em 14 de junho de 2022, 14:59 horas

Cerca de 10% dos servidores municipais correm risco de ter seus pagamentos bloqueados, se não atualizarem seus cadastros no Previbam até quarta-feira, 15

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Previbam, (Fundo de Previdência Social de Barra Mansa), enfatiza que o último chamado para o cadastramento do Censo de 2021, atualizado de 5 em 5 anos, termina nesta quarta-feira, dia 15. São 10,12% dos servidores que ainda não atualizaram seus cadastros e que podem ter seus pagamentos bloqueados, conforme previsto no Decreto Municipal nº 10.432/21.

A presidente interina do Previbam, Bianca Martins Rodrigues alertou sobre o fim do prazo para o recadastramento: “Para não correr o risco de ter o pagamento suspenso, ressaltamos que a realização do censo se trata de uma norma Federal. Para aqueles que tiverem qualquer tipo de dificuldade com a atualização, estamos à disposição para prestar auxílio”.

O recadastramento vai atualizar os dados compatíveis para a base do Cadastro Nacional de Informações Sociais de Regime Próprio de Previdência Social (CNIS – RPPS), para o Sistema Previdenciário de Gestão de Regime Públicos de Previdência Social (SIPREV/Gestão) e pelo sistema de Gestão Previdenciária utilizada pelo Previbam.

Esta última chamada segue até a próxima quarta-feira, 15 de junho, e é realizada por meio de agendamento prévio através dos telefones (24) 99857-0996 e (24) 3323-0071, onde também é informada a documentação necessária.