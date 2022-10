Prefeitura de Barra Mansa vai comemorar Dia do Servidor com adiantamento salarial

Matéria publicada em 26 de outubro de 2022, 17:26 horas

Pagamento dos trabalhadores será depositado nesta sexta-feira, 28; prefeito também anunciou 2ª parcela do 13° para o dia 15/12

Barra Mansa – Nesta quarta-feira, dia 26, o prefeito Rodrigo Drable anunciou que no Dia do Servidor, 28 de outubro, todos terão os salários do mês depositados. Além disso, falou que a segunda parcela do 13° será paga no dia 15 de dezembro. Segundo nota da prefeitura, as medida resulta do “esforço conjunto de todos os setores do governo municipal para reduzir gastos e aumentar a arrecadação”.

A nota afirma ainda que o trabalho realizado “resulta em benefícios aos munícipes, bem como em grande fomento econômico local. Além disso, possibilita pagamentos em dia e até adiantamento dos vencimentos de quem trabalha na Prefeitura”.

– Quando assumimos a prefeitura os salários não eram pagos em dia, nem os fornecedores. Isso sacrificava a todos. Mas através de muito trabalho, conseguimos estabelecer fluxos e garantir que os pagamentos fossem feitos rigorosamente em dia. Neste mês, mais uma vez, estamos antecipando para o dia 28 o salário na conta. E no dia 15 de dezembro faremos o pagamento da segunda parcela do 13° salário – declarou o prefeito Rodrigo Drable.

Durante o anúncio, Drable estava acompanhado dos secretários municipais de Administração, Gabriel Resende; e de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira. “Isso é reflexo de muito trabalho, compromisso e respeito com a cidade de Barra Mansa e com os servidores. Mesmo com as dificuldades enfrentadas na economia nacional, através de um esforço muito grande mantemos nosso equilíbrio socioeconômico”, reforçou Leonardo.

Gabriel Resende também destacou o trabalho realizado pela atual gestão. “O esforço em conjunto nos possibilita pagar as folhas salariais antecipadamente, cerca de uma semana antes do prazo, a cada mês”, concluiu.