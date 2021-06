Prefeitura de Itatiaia decreta ponto facultativo nesta sexta-feira

Matéria publicada em 3 de junho de 2021, 08:39 horas

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nesta sexta-feira, dia 04. A medida, divulgada no Boletim Oficial do Município, consta no decreto nº 3677/21. Com isso, o expediente normal de atendimento ao público se encerrou nesta quarta-feira (02), e será retomado na próxima segunda-feira (07).

Durante o ponto facultativo e o feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (03), os serviços essenciais terão funcionamento normal. O Hospital Municipal Manoel Martins de Barros, situado no bairro Jardim Itatiaia e o Posto de Saúde do Penedo vão manter o plantão de 24h.

As demais unidades de saúde do município voltarão a atender os pacientes somente na segunda-feira (07), assim como a campanha de vacinação contra a Covid-19, realizada na Policlínica Municipal, no Centro.

O recolhimento de lixo será feito normalmente durante todo o período. A Guarda Civil Municipal continuará atuando durante o feriado prolongado. Além da segurança do patrimônio público, os guardas estarão fazendo o controle do trânsito no município.

Durante todo o período a Defesa Civil ficará de sobreaviso. Os contatos com a Guarda Municipal e com a Defesa Civil poderão ser feitos pelo telefone da Guarda Municipal 153 ou (24) 3352-6752.