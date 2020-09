Prefeitura de Paraty inicia linha de crédito especial para turismo

Matéria publicada em 1 de setembro de 2020, 18:30 horas

Paraty – A Prefeitura de Paraty iniciou o cadastro para o programa Recomeçar, crédito fácil para o turismo. Para ter acesso ao benefício, microempreendedores e microempresas da cidade devem acessar o site da prefeitura, onde serão direcionados para o link da AgeRio (Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro), instituição financeira licitada e credenciada pelo município para operar a linha especial de crédito.

A expectativa da Secretaria de Finanças de Paraty é de que até 2.000 microempreendedores e microempresas sejam contemplados com o crédito especial, criado para fortalecer a retomada do turismo no município. Indiretamente, segundo a Secretaria, serão 15 mil pessias beneficiadas.

O secretário de Finanças, Leônidas Santana, afirma que a criação da linha de crédito durante a pandemia é uma iniciativa inédita entre as prefeituras do Estado e, por isso, a conclusão do processo exigiu mais tempo do que o previsto inicialmente. O secretário disse ainda que foram necessários ajustes no programa por recomendação do Ministério Público e demandas específicas que surgiram ao longo da montagem do programa, como adequação da lei para a inclusão de barqueiros, agricultores familiares, guias de turismo e pousos familiares.

As regras para a concessão do empréstimo também precisaram ser ajustadas pela Prefeitura às recomendações do Ministério Público. O principal ponto foi a instituição de um mecanismo de correção monetária, mantendo-se, no entanto, a carência de oito meses para pagamento e juro zero.

Todo o processo de análise e liberação do crédito será feito pela AgeRio (Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro), instituição financeira licitada pela prefeitura. Com isso, segundo o secretário de Finanças, garante-se a impessoalidade necessária para o empréstimo.

“O importante é ressaltar que, mesmo com a correção monetária, as condições de empréstimo do Recomeçar são as melhores do país, considerando inclusive as linhas especiais abertas pelo governo federal”, afirmou o secretário. “A taxa de juros do Pronamp, por exemplo, é de 6% ao ano. E tem a correção monetária. Eu acho importante citar o Pronamp como parâmetro porque é o principal programa de apoio criado pelo governo federal para as empresas.”

A expectativa da Prefeitura de Paraty é de que os primeiros empréstimos sejam liberados já na próxima semana. “É importante, ainda, salientar que trata-se de um valor da coletividade que tem que ser recomposto de forma corrigida porque será revertido no futuro em obras e melhorias para o município”, disse o secretário. “É um empréstimo que visa dar uma ajuda para o setor que mais sofreu com o fechamento da cidade no momento da pandemia.”