Prefeitura de Pinheiral antecipa envio de contas ao TCE

Matéria publicada em 8 de junho de 2020, 18:07 horas

Pinheiral – A prefeitura de Pinheiral encaminhou com um mês de antecedência, no dia 29 de maio de 2020, a prestação de contas financeira do exercício de 2019 ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com informações da Controladoria Geral do Município no exercício de 2019 apesar da crise que assola o país houve superávit, ou seja, um resultado positivo, que se dá a partir da diferença entre o que se arrecada e o que se gasta. A Controladoria disse ainda que a prefeitura atendeu os limites constitucionais de despesas com a Saúde e Educação e respeitou o limite de gasto com o pessoal, ou seja, com funcionários.

“Ao que se referem aos procedimentos, atos (decretos e portarias) e processos de gastos com Saúde, Educação e Assistência social quanto ao enfrentamento e combate a pandemia do novo coronavírus, informamos que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE) realizou, em maio deste ano, uma auditoria de levantamento, cujo objetivo é o de subsidiar as ações de controle sobre as despesas voltadas ao combate ao Covid-19. Por isso, em 25 de maio, foram encaminhados todos os documentos e informações solicitadas pela corte de contas relativas às despesas relacionadas à nova doença”, disse o controlador geral, Francisco Lopes.

Ednardo Barbosa, prefeito de Pinheiral, explicou sobre os gastos com a saúde da cidade e o compromisso que tem em cumprir com as legalidades.

“Todas as despesas realizadas são encaminhadas à Câmara Municipal de Pinheiral. São despesas vinculadas, ou seja, o município é obrigado a gastar no mínimo 15% de toda sua receita líquida com Saúde. Só no primeiro quadrimestre de 2020, 33% do orçamento de Pinheiral foi destinado à Saúde”, declarou.