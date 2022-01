Prefeitura de Pinheiral atua para minimizar impactos da chuva

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2022, 20:27 horas

Pinheiral – As equipes das Secretarias de Serviços Públicos, Assistência Social e Direitos Humanos e da Defesa Civil da Prefeitura de Pinheiral estão trabalhando para minimizar os impactos da forte chuva que atingiu a cidade e toda a região na tarde de domingo (16). Foram registrados alagamentos, deslizamentos e a queda de um poste. Duas famílias ficaram desalojadas, mas já foram acolhidas e encaminhadas para abrigo. Ninguém se feriu.

Ainda na tarde de domingo, o prefeito Ednardo Barbosa acompanhou as equipes da prefeitura que percorriam os bairros da cidade para dar assistência à população. “Infelizmente mais uma vez as fortes chuvas atingiram nossa cidade. Conforme informações da Defesa Civil choveu o correspondente a 50 milímetros. Estamos nas ruas com a Defesa Civil e Secretaria de Serviços Públicos”, escreveu o prefeito em suas redes sociais.

O secretário de Serviços Públicos, Jailson Rodrigues, destacou os trabalhos de suas equipes de limpeza. “As nossas equipes estão desde ontem nas ruas retirando galhos, raspando a lama das vias com o objetivo de minimizar os transtornos causados à população”, enfatizou o secretário.

O diretor do departamento de Defesa Civil, Dickson Widmann, falou sobre os trabalhos e alertou sobre a possibilidade de novos temporais. “A Defesa Civil está com seu efetivo mobilizado para atender as diversas ocorrências no município de Pinheiral, conta também com apoio de diversos setores da administração. A quantidade de chuva que atingiu a cidade ontem sem dúvida causa transtornos. Nós tivemos vários pontos de alagamentos, alguns pontos de deslizamento, tivemos algumas quedas de muro em alguns bairros do município e ainda a cheia de alguns Córregos, como o que corta o bairro Palmeiras, por exemplo, e foi necessário fazer a evacuação de uma residência onde habitavam três pessoas que foram encaminhados para um abrigo. Com a possibilidade de novos temporais a Defesa Civil alerta para que todos tenham cautela e em qualquer situação de perigo adicionar a Defesa Civil no telefone 199, 33566746 ou (24) 99968-3828 estaremos à disposição para que da melhor maneira possível possamos atender a todos”, adiantou.