Prefeitura de Pinheiral promove V Conferência de Meio Ambiente

Matéria publicada em 30 de novembro de 2021, 17:44 horas

Pinheiral – A Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural (Semader) realiza no próximo dia 09 de dezembro a V Conferência de Meio Ambiente, cujo tema será Unidades de Participação.

Para participação estão abertas as inscrições por meio do link: https://cutt.ly/cT5KnsV ou na sede da secretaria, localizada na Rodovia Benjamin Constant, 4703, Km 05, até o dia 08 de dezembro. O evento será realizado no auditório do Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira, das 13 às 17 horas.

A Diretora do Departamento de Meio Ambiente, Mariana Brum, fala sobre a importância do evento.

“A Conferência de Meio Ambiente é um momento de reflexão e também um evento essencial para sensibilizar a população e as entidades interessadas, sobre a importância das unidades de conservação e de se preservar os recursos naturais para a presente e para as futuras gerações. Além disso, nesta V Conferência será eleita uma nova composição para o Conselho Municipal de Meio Ambiente”.

Mais informações pelo telefone (24) 999870168.