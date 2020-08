Prefeitura de Pinheiral recebe emenda de R$ 500 mil para combate ao coronavírus

Matéria publicada em 10 de agosto de 2020, 17:02 horas

Pinheiral – O deputado federal Luiz Antônio Corrêa (PL/RJ) encaminhou uma emenda parlamentar extraorçamentária no valor de R$ 500 mil para a prefeitura de Pinheiral usar no combate ao coronavírus. Os recursos adicionais podem ser usados para a ampliação de leitos de UTIs, compra de equipamentos e remédios entre outras ações ligadas ao controle da doença.

De acordo com Luiz Antônio, essa é uma retribuição a confiança do povo pinheiralense e do prefeito Ednardo Barbosa, que vem fazendo um trabalho elogiável na prevenção da Covid-19.

“Tenho certeza que o secretário de Saúde, Everton Alvim, e o prefeito Ednardo administrarão esse recurso da melhor forma possível”, afirmou o parlamentar.

O secretário agradeceu o apoio do deputado e afirmou que a verba chegou em uma hora muito importante. “Graças a esse dinheiro será possível comprar mais testes para a Covid-19, melhorar os equipamentos de proteção individual (EPIs) – como máscaras e luvas – e trazer mais segurança para a população de Pinheiral”, concluiu o secretário.