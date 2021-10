Prefeitura de Piraí inaugura sala de mamografia no aniversário da cidade

Matéria publicada em 15 de outubro de 2021, 18:07 horas

Piraí – No mês em que Piraí completará 184 anos de emancipação político-administrativa, a inauguração da sala de mamografia no Complexo de Saúde da Casa Amarela foi marcada pela emoção. Não bastasse o conforto para as centenas de pessoas que estão na maior fila de espera do município, a homenagem feita à Raquel Soares Dias, nome da sala, emocionou familiares e amigos que conviveram com ela durante os 61 anos de vida.

A Secretária de Saúde, Giane Gioia, lembrou que, desde o momento em que conversou sobre a possibilidade de Piraí ter um mamógrafo, o prefeito Tutuca comprou a ideia de imediato. Segundo Giane, essa oportunidade vai estreitar os laços com a população.

O prefeito Arthur Henrique Gonçalves Ferreira, Tutuca, exaltou o trabalho dos profissionais da Saúde, que são os heróis em tempo de pandemia. “Graças ao trabalho deles, já conseguimos vacinar 90% da população de Piraí com a primeira dose e 60% com a segunda. E agora, estamos vacinando nossos jovens, além de iniciar com o reforço da terceira dose.”

Tutuca informou ainda que Piraí foi reconhecida pelo Ministério da Saúde o município de melhor avaliação do estado do Rio de Janeiro no programa “Previne Brasil”, que faz o acompanhamento da mulher durante toda a gestação, desde o pré-natal até o nascimento, fruto do empenho e do trabalho do profissional da saúde do município.

Na pessoa do presidente da Câmara, Alex Joaquim, o prefeito agradeceu aos vereadores, toda câmara legislativa presente, por analisar, discutir e aprovar todos os projetos enviados até agora.

Por fim, Tutuca agradeceu a presença dos doutores Márcia Pinheiro e Guaraci Carvalho, como toda a administração do hospital Flávio Leal, e da Sub Secretária Estadual de Políticas Para a Mulher, Dra. Glória Heloísa.

Também estavam presentes a família da Raquel, como as filhas Marcela e Maíra, além irmãos e sobrinhos. A filha Marcela, veementemente, reforçou a importância do exame precoce, pois detectou a tempo um câncer de mama, com um pouco mais de trinta anos, e conseguiu ser curada.

Segundo o prefeito, a partir de agora, é acabar o mais rápido possível com a fila de espera de cerca de 470 pessoas para a mamografia.

“Raquel Soares Dias era funcionária da prefeitura, dedicada, responsável, mãe cuidadosa e grande amiga”, concluiu o prefeito Tutuca.