Prefeitura de Porto Real abre inscrições para Exame de Processo Seletivo Simplificado

Matéria publicada em 9 de junho de 2022, 19:09 horas

Porto Real – A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo de Porto Real, informa que já estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado. O objetivo é a seleção para a contratação de profissionais com cadastro reserva, em caráter temporário e por prazo determinado, para suprir a carência de licenças temporárias de servidores efetivos. As vagas ofertadas são para Professor regente de Educação Infantil, Anos Iniciais, Anos Finais, Educação Especial, Orientador Pedagógico, Orientador Educacional e Secretário Escolar.

De acordo com a secretária de Educação, Maria Madalena Ferreira, o processo seletivo seguirá as disposições revistas no Edital, que já está disponível no site da Prefeitura de Porto Real. Madalena ainda explica que, o contrato será por tempo determinado de excepcional interesse público, com chamadas a serem efetivadas de acordo com a necessidade decorrente do período letivo.

Já o prefeito Serfiotis destaca que o processo visa assegurar educação à comunidade escolar, dispondo profissionais para a atender as demandas municipais. “É muito importante que todos que forem participar do processo, estudem o edital para não serem prejudicados. Quero desejar a todos boa sorte, que eles tenham dedicação para somarem junto ao município”, disse o prefeito Serfiotis.

A inscrição e todas as informações sobre o processo estão no link: https://portoreal.rj.gov.br/noticias-detalhes.php?slug=processo-seletivo-simplificado-de-contrato-temporario-para-a-educacao-