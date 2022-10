Prefeitura de Porto Real inicia revitalização de acesso ao Tecnopolo

Matéria publicada em 14 de outubro de 2022, 17:14 horas

Porto Real – A Prefeitura de Porto Real iniciou o processo de revitalização da Avenida Renato Monteiro, importante via de acesso do Centro de Porto Real ao Tecnopolo, que ainda faz ligação à Rodovia Presidente Dutra.

Os trabalhos na via fazem parte de uma nova parceria entre a prefeitura municipal e o Governo do Estado do Rio de Janeiro, visando trazer mais modernidade e desenvolvimento para a região industrial.

O Secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Sebastião da Silva, explica que no total, serão investidos 24 milhões de reais, que resultarão na revitalização de 9 mil metros de pista.

Para garantir maior segurança no local, os serviços também contam com a construção de uma ciclofaixa, a troca da iluminação e revitalização da sinalização vertical e horizontal em toda a Avenida.

“Essa é uma área que recebe um grande fluxo de veículos, sejam de pequeno ou de grande porte, com destino às fábricas e empresas do Tecnopolo. Com a revitalização, iremos ter uma via com padrões de qualidade e sinalização adequada, levando mais confiança e conforto ao trabalhador e seus empregadores”, explica o secretário.