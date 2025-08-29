Prefeitura de Resende realiza licitação para revitalização do Cine Vitória

Resende – O processo de revitalização do Cine Vitória, um dos principais símbolos culturais do Centro Histórico de Resende, deu mais um passo nesta quinta-feira (28) com a realização da licitação da obra. Ao todo, 17 escritórios de arquitetura se inscreveram para participar da concorrência, que prevê a transformação do espaço em um novo polo cultural na cidade.

O próximo passo será a fase de habilitação, quando será verificada a documentação e a capacidade técnica das empresas concorrentes, para então definir a vencedora.

“Estamos dando passos concretos para tirar do papel um grande sonho: revitalizar o nosso Centro Histórico e transformá-lo em referência de turismo, cultura e qualidade de vida. E a revitalização do Cine Vitória é mais do que uma obra, é um resgate da nossa memória, da nossa identidade e da força cultural de Resende. Estamos avançando com responsabilidade e transparência para devolver ao Centro Histórico um espaço de orgulho para a população”, disse o prefeito Tande Vieira.

A intervenção no Cine Vitória integra um pacote de ações da Prefeitura voltadas para a requalificação do Centro Histórico, com o objetivo de valorizar a cultura local, estimular o turismo e recuperar espaços históricos que marcaram gerações.