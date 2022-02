Prefeitura de Vassouras compra dois carros para secretaria de Assistência Social

Matéria publicada em 9 de fevereiro de 2022, 17:29 horas

Vassouras – Nesta quarta, 09 de fevereiro, a Prefeitura de Vassouras recebeu dois novos veículos que irão compor a frota municipal. Os carros foram adquiridos pela Secretaria de Assistência Social, através de recursos federais, para realizar atendimento a população, especialmente nas áreas rurais e locais de difícil acesso:

“A chegada dos novos carros será fundamental para melhoria dos atendimentos da Assistência para os usuários. Um dos carros, por exemplo, será utilizado para atender o Programa Criança Feliz, e levará nossas equipes para a realização das visitas técnicas às gestantes e crianças cadastradas”, explicou a secretária de Assistência Social, Rosa Maria Coelho.

Os novos carros também serão utilizados para auxiliar as equipes dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) no serviço volante, para transportar assistentes sociais e psicólogos nos atendimento socioassistencial à população que reside em bairros e distritos mais afastados do CRAS.

“Vassouras possui uma área rural extensa e muitos bairros afastados do centro da cidade. Os serviços da prefeitura têm alcançado esses moradores, graças aos esforços das nossas equipes. E a chegada desses novos veículos é muito importante para melhorar e ampliar esse atendimento à população” destacou Rosi, vice-prefeita de Vassouras.