Prefeitura de Volta Redonda interdita bares e muda regras de decreto

Matéria publicada em 16 de dezembro de 2020, 18:25 horas

Estabelecimentos atingidos foram os mais denunciados por descumprirem medidas de combate a Covid-19; após diálogo, restrições são abrandadas

Volta Redonda – A Força-Tarefa que atua para garantir o cumprimento de medidas de combate a Covid-19 em Volta Redonda interditou essa semana, até 26 de dezembro, nove estabelecimentos comerciais. Os bares foram os que mais registraram denúncias na Central de Atendimento Único (CAU) e reiteradamente descumpriram as normas de combate ao coronavírus. A maioria das reclamações foi por aglomerações. A prefeitura e o Ministério Público do Estado do Rio decidiram, após reunião com a associação dos bares e restaurantes, abrandar algumas das medidas do decreto. O horário dos bares e restaurantes foi estendido até 22 horas e poderá haver música ao vivo até 20 horas.

As interdições foram feitas pelo Departamento de Atividades Econômicas e Sociais. Os bares são: Black Jack, Moods Ginkeria, Auê Bar, Galpão 546, República Bar, Esquina Grill, Master Chopp, Clube Umuarama e Infinity Louge.

Segundo o secretário municipal de Fazenda, Fabiano Vieira, a interdição está baseada no artigo 19 do Código Administrativo Municipal. “Esses foram os estabelecimentos que mais tiveram reclamações. E, após uma apuração e diante das novas medidas de combate a Covid-19, decidimos pela interdição temporária. Nosso objetivo é salvar vidas. Não podemos permitir que ocorra mais uma onda de contaminação”, disse Fabiano.

Visando evitar uma segunda onda da Covid-19, o prefeito Samuca Silva, após reunião com o Ministério Público do Estado do Rio, determinou novas medidas de combate a Covid-19.

Fica proibida a aglomeração de pessoas em áreas comuns de condomínios, prédios residenciais e similares; fica proibida a comercialização de bebida alcoólica após 22 horas; fica determinada a proibição de consumo e comércio de bebidas alcoólicas em vias e espaços públicos.

Como forma de diminuir a aglomeração nos estabelecimentos, que têm um aumento de público por conta do Natal, fica determinado o horário de funcionamento de todos os estabelecimentos de 08 às 22 horas (bares, restaurantes e similares até às 20 horas), de segunda-feira a domingo, limitado a 01 cliente a cada 10 m², observando os seguintes termos: uso obrigatório de máscara no interior da loja; medição de temperatura na entrada da loja; higienização de carrinhos e mãos dos clientes; álcool 70% para uso de clientes; proibição de degustações; entre outros.

“Essas medidas são necessárias para evitar um fechamento ainda maior. Infelizmente estamos vendo em outros países e cidade um fechamento ainda maior. Não podemos permitir a segunda onda. Além disso, lembro que estamos tomando as medidas necessárias para salvar vidas. Ontem (segunda-feira) assinamos um protocolo com o Instituto Butantan para a compra de 70 mil vacinas quando elas forem aprovadas pela Anvisa”, disse Samuca.

Associação de bares agradece por mudanças no decreto

Em nota oficial, a Diretoria da Regional Sul Fluminense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), em conjunto com a Diretoria do Polo Gastronômico agradeceram ao prefeito Samuca Silva e ao Ministério Publico do Estado do Rio de Janeiro, por atenderem, dentro do possível, as solicitações feitas pelo segmento de alimentação fora do lar na reunião realizada na última terça-feira, 15/12, no Palácio 17 de Julho, onde foram apresentadas algumas solicitações referentes ao Decreto Municipal 16.422/2020, publicado na segunda-feira 14/12.

“Mais uma vez a força do diálogo prevaleceu e todos chegaram a um consenso equilibrado para atender as prerrogativas do Governo Municipal, empresários, profissionais do segmento de alimentação fora do lar, aos artistas musicais e a população da cidade de Volta Redonda”, afirma a nota.

O que mudou

1 – O horário de funcionamento dos estabelecimentos de alimentação fora do lar, passa a ser até as 22 horas, a partir de 16/12.

2 – Fica autorizado aos estabelecimentos a terem música ao vivo até as 20 horas, a partir de 16/12.