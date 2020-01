Prefeitura de Volta Redonda investe na capacitação de funcionários

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2020, 15:45 horas

Escola de Governo e Gestão e o Departamento de Qualificação e Treinamento da Fevre treinaram juntos quase 3,5 mil servidores desde 2017

Volta Redonda- Promover atualização profissional sem custo foi uma das maneiras encontradas pela gestão municipal em Volta Redonda de valorizar o funcionário público. Implantada em abril de 2017, a Escola de Governo e Gestão, que ganhou sede própria em julho deste ano no bairro Siderópolis, já capacitou 2,4 mil servidores.

A escola, que promove qualificação e treinamento, é gerida pela Secretaria Municipal de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag). Somente em 2019, foram ofertadas mais de 70 capacitações presenciais, com quase 500 horas de aula e 1,9 mil profissionais atualizados.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, explica a importância da Escola de Governo e Gestão.

– O projeto, criado no início da minha gestão, tem como missão capacitar o nosso servidor. Sabemos que ele é o responsável, direta ou indiretamente, por atender a população. E não há como melhorar o atendimento e os serviços prestados aos cidadãos sem qualificar e valorizar continuamente os nossos funcionários – disse.

Atuando como parceiro da Escola de Governo e Gestão, a prefeitura conta ainda com o Departamento de Qualificação e Treinamento da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre). O departamento já capacitou mais de 900 profissionais da prefeitura, por meio de cursos, workshops, entre outras atividades.

Samuca reforça que investir na capacitação permanente é uma forma de valorizar o funcionário público e a Fevre tem colaborado para que isso aconteça no município. “Com treinamento, melhoramos o funcionamento da prefeitura como um todo”, complementou o prefeito.

Nos últimos três anos, os funcionários da prefeitura de Volta Redonda puderam optar por entre cerca de 90 temas abordados em capacitações, treinamentos, atualizações, cursos e workshops na Escola de Governo e no Departamento de Treinamento da Fevre. Entre os assuntos tratados estavam o “Papel da mulher no serviço público”, “Compras públicas na gestão municipal”, “Instrumentos de gestão do SUS”, “Qualidade de Vida”, “Redação oficial”, “Ética e relacionamento”, “Relações humanas”, “Liderança de alta performance”, informática e terapia reikiana.

Larissa Junqueira, do departamento de Modernização e Inovação da Seplag, participou do workshop “Surdos e Pessoas com Deficiência Auditiva no Trabalho”, no final de novembro, e também fez o curso “Ética no Serviço Público”, ministrado pelo professor Júlio Cesar de Abreu.

– Nas duas ocasiões adquiri conhecimento para aprimorar minha atuação no serviço público. Sempre que puder, vou participar. Apoio e parabenizo a direção da escola pela variedade de temas abordados e pela estrutura. Agora, com uma plataforma EAD, que permite o ensino online, vamos avançar ainda mais em 2020 – falou.