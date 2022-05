Prefeitura de Volta Redonda lança pesquisa para definir políticas voltadas à juventude

Matéria publicada em 31 de maio de 2022, 17:40 horas

Volta Redonda – A Coordenadoria da Juventude (Coordjuv) da Prefeitura de Volta Redonda lançou nesta segunda-feira (30) a primeira pesquisa da juventude da cidade. Denominado de “Juventude em Dados”, o trabalho busca reunir informações que possam contribuir com o desenvolvimento de políticas públicas para jovens na cidade. A ação será realizada através da parceria entre a Coordjuv e a UFF (Universidade Federal Fluminense), por meio do ICHS (Instituto de Ciências Humanas e Sociais).

A atividade tem início nesta quarta-feira, dia 1º. A pesquisa será aplicada por estudantes voluntários da UFF, dos cursos de Administração Pública e Direito. A realização contará com apoio das secretarias municipais de Cultura (SMC) e Educação (SME), da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre). Serão feitas visitas às comunidades com o auxílio das associações de moradores e coletivos locais. O público-alvo é formado por jovens entre 15 e 29 anos.

A coleta de informações consistirá no levantamento de dados socioeconômicos e escolaridade. O resultado do questionário poderá ser acessado pelo endereço eletrônico: juventude.voltaredonda.rj.gov.br. A previsão é que ele esteja disponível em agosto, mês em que é celebrado o Dia Internacional da Juventude.

“O objetivo é fazer este levantamento que vai nos basear na criação de políticas públicas para os jovens de Volta Redonda. Queremos ser o elo entre os grupos, coletivos de jovens e o Poder Público. Este trabalho surgiu da dificuldade em conseguir ter acesso a indicadores. Por exemplo, sabemos sobre o grande índice de evasão escolar. Com o trabalho do Centro Oportunizar soubemos que muitos jovens não possuíam os documentos básicos, por exemplo. O jovem está afastado da administração pública. E esta pesquisa vai ser um grande avanço”, afirmou a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, completando:

“Quanto mais a gestão é transparente, melhor é para a população criar formas de controle social e também para a administração pública melhorar a qualidade dos serviços ofertados. Será a primeira de muitas pesquisas, às quais queremos dar transparência. É um trabalho feito por jovens, com jovens e para os jovens”.

Representando a UFF, o professor Wellington Nascimento destacou a importância do levantamento.

“Costumo falar com meus alunos que os dados revelam, apontam, indicam e mostram. A ciência perdurará, esses dados adquiridos poderão ser usados por outras gerações. É um momento importantíssimo de Volta Redonda”, elogiou a iniciativa.

Os jovens estudantes que atuarão aplicando a pesquisa estarão devidamente identificados com crachás, com nome e foto. As informações coletadas serão restritas a nome completo, bairro e telefone, caso o participante tenha interesse em informar. Não é solicitado nenhum tipo de documentação, nem mesmo tirar foto das mesmas. O participante ainda deve assinar um termo de consentimento.

Participaram do lançamento institucional o assessor especial da prefeitura, Deley Oliveira, a secretária de Planejamento, Cora Peixoto, os vereadores da Comissão da Juventude na Câmara, Hálison Vitorino e Paulinho AP, jovens pesquisadores e estudantes dos cursos de Administração Pública e de Direito.

Também estiveram presentes representantes do Comitê PMJ (das secretarias municipais do governo), a equipe da Coordjuv que atua na administração pública municipal, além de representantes da UFF e do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), do Projeto Mulheres Apoiando a Educação (da Rede Estadual de Educação) e o Movimento Ética na Política (MEP).