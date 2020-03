Prefeitura de Volta Redonda mantém fiscalização do transporte coletivo

Matéria publicada em 31 de março de 2020, 19:02 horas

Volta Redonda – As equipes da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) vão manter a fiscalização nas linhas de ônibus da cidade. O principal objetivo é saber se o decreto que proíbe as superlotações está sendo cumprido. A medida faz parte do conjunto de ações à transmissão do Novo Coronavírus, que causa a Covid-19.

Nesta segunda-feira, dia 30, e terça, 31, a equipe da STMU fiscalizou mais de 40 ônibus nos pontos próximos à rodoviária municipal.

Segundo o prefeito Samuca Silva, a população pode ajudar nesse trabalho fazendo denúncias sempre que notar alguma irregularidade. “É importante que as pessoas saibam que têm canais oficiais para denunciar irregularidades nos transportes coletivos e em outras áreas, como o aplicativo Fiscaliza VR e a Central de Atendimento Único”, informou.

O telefone da Central de Atendimento Único (CAU) é (24) 3339-9073. Já o aplicativo Fiscaliza VR pode ser baixado na loja virtual dos smartphones, em versão disponível para Android e IOS. Todas as manifestações são recebidas e encaminhadas diretamente ao setor responsável, que tomará as providências cabíveis.

Conforme prevê o Decreto Municipal 16.090, as concessionárias de serviços de transporte público coletivo deverão manter a higienização dos veículos e não permitir a aglomeração de pessoas, transportando passageiros apenas sentados e com espaçamento de um banco entre eles.