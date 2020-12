Prefeitura de Volta Redonda planeja nova unidade de conservação ambiental

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2020, 18:38 horas

Consulta pública sobre Unidade de Conservação de Proteção Integral Parque Natural Municipal vai até 18 de dezembro

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), realiza consulta pública para criação da Unidade de Conservação de Proteção Integral Parque Natural Municipal. O local, aberto à população no dia 14 de novembro, fica às margens da Rodovia dos Metalúrgicos, e pode ser visitado todas as sextas, sábados e domingos, das 9h às 16h. A área de 1,2 milhão de m², que une espaços públicos de convivência à Mata Atlântica preservada, foi implantada e doada ao município por empresa do setor imobiliário e veio em contrapartida à liberação do acesso ao novo empreendimento que o grupo está construindo próximo ao local.

O objetivo agora é transformar o Parque Natural Municipal de Volta Redonda em unidade de conservação. E, para isso, está aberta até o próximo dia 18 de dezembro consulta pública online pelo link www.voltaredonda.rj.gov.br/parquenaturalvr. Com esse mecanismo de publicidade e transparência, a administração municipal pretende obter informações, opiniões e críticas da população a respeito do tema.

Para que o parque se torne Unidade de Conservação foi necessário um estudo técnico para criação de um projeto, com catalogação da fauna e flora, demarcação das terras, e, para consolidar o processo, é necessária a consulta pública para que a comunidade do entorno, profissionais da área, autoridades do município e toda a população saiba que o local passará a ser Unidade de Conservação.

Entre as questões previstas no documento estão a obrigação de preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, especificamente aqueles relacionados à Mata Atlântica municipal; realização de pesquisas científicas, atividades de educação e interpretação ambiental recreação e turismo ecológico; sujeitas às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da unidade; estimular o turismo sustentável e a geração de emprego e renda, com ações estruturantes de acessibilidade à região, promovendo estruturas várias do tipo: trilha (ecológicas e culturais); além de oferecer oportunidades de visitação, recreação, interpretação, educação e pesquisa científica, conciliadas à conservação do ecossistema.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Marcus Vinícius Convençal, com a implementação desta lei, a atual gestão municipal deixa mais um legado na área ambiental para Volta Redonda, garantindo a preservação do local, independente de quem estiver à frente da prefeitura. “O município já conta com duas UCs, o Vale dos Puris, área ao note do território, que faz divisa com Barra Mansa; e o Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, localizado no bairro Santa Cruz, que foi totalmente revitalizado”, lembrou Marcão.

Além disso, nos últimos quatro anos, Volta Redonda ganhou reforma geral do Zoológico Municipal, na Vila; um Plano Municipal de Arborização Urbana, que já plantou 20 mil mudas; e o Jardim Botânico, na Ilha São João, aberto há cerca de um mês, se firmando como mais uma opção de lazer gratuito, próximo à natureza, para a família em Volta Redonda.

O parque

O espaço de convivência inclui três praças com mesas e bancos, aparelhos de ginástica funcional e parquinho infantil; dois mirantes; anfiteatro; sede administrativa com banheiros e portal de acesso; tudo construído com eucalipto certificado; além de locais reservados para os visitantes plantarem árvores, duas quadras de vôlei e futvôlei, dois lagos e trilhas radicais. O acesso às áreas de convivência é garantido por cerca de cinco quilômetros de vias dentro do parque. As áreas de convivência ocupam cerca de 15% de toda área de mata e as intervenções foram feitas em clarões pré-existentes.