Prefeitura de Volta Redonda recebe verba para adquirir aparelho de ressonância magnética

Matéria publicada em 6 de agosto de 2020, 19:17 horas

Equipamento será o primeiro a ser instalado em estabelecimento público na região e ficará no Centro Municipal de Saúde

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda recebeu nesta quinta-feira, dia 6, o investimento de R$ 6.473,918,00 referentes à verba de emenda federal destinada para a compra de um aparelho de ressonância magnética que será instalado no novo Centro Municipal de Saúde, no bairro Niterói, e dedicado aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). A cerimônia simbólica foi realizada na unidade de saúde com a presença do prefeito Samuca Silva, dos autores da emenda, os deputados federais Alexandre Serfiotis (PSD), Luiz Antonio Corrêa (PL), Antônio Furtado (PSL) e Christino Áureo (PP), além dos vereadores Edson Quinto e Fernando Martins..

O valor do investimento foi depositado e a prefeitura já abriu processo de licitação para contratar empresa especializada que fará a instalação do aparelho de ressonância magnética. O equipamento será instalado no primeiro andar da unidade de saúde, onde também funcionará um Centro de Imagem.

O prefeito aproveitou a ocasião para, ao lado da secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, apresentar a estrutura do hospital e seu funcionamento. Após a visita, Samuca Silva agradeceu o investimento que vai beneficiar toda a região Sul Fluminense. “É um momento muito especial conquistarmos aqui para Volta Redonda e toda a região o primeiro aparelho de ressonância magnética público da região. Agradeço aos deputados pela parceria que permitiu mais essa melhoria para a nossa saúde”, afirmou Samuca.

O deputado Alexandre Serfiotis destacou a importância do investimento para atender uma carência da região. “Estamos contentes por estar aqui. É uma demanda de toda a região, que tem filas enormes, muitas pessoas têm que ir para o Rio de Janeiro. Esse aparelho será de grande valia e vai melhorar muito a qualidade da saúde da nossa região”.

Para o deputado Luiz Antonio, foi fundamental a união de esforços para a conquista do investimento. “Não tenho dúvida alguma que nossa medida foi muito correta em nos unirmos e contemplar a região com essa emenda de bancada. Estou muito feliz em ter dado minha participação e felicito o prefeito pela capacidade de articulação”.

O deputado Antônio Furtado citou que o aparelho é um sonho antigo de todo o Sul Fluminense. “É um aparelho muito caro, mas é decisivo, são imagens em alta definição que vão poder, em tempo recorde, de forma rápida, diagnosticar problemas como aterosclerose, mal de Alzheimer, AVC (Acidente Vascular Cerebral), tudo isso vai ser determinante para que a população tenha um atendimento rápido e vidas sejam salvas”.

O deputado Christino Áureo aproveitou a cerimônia para agradecer aos profissionais de saúde e destacou que o investimento também vai beneficiar o trabalho deles. “Quero render minha homenagem aos profissionais de saúde, de todos os níveis. Essa conquista coletiva é para dar o suporte às equipes de saúde para que elas possam prestar um serviço de alta qualidade, fazendo diagnóstico correto. Quando o tratamento se dá de forma precoce, muitas vidas serão certamente poupadas”.

O Centro Municipal de Saúde foi entregue em junho deste ano. Além do Centro de Imagem que será instalado no local, o primeiro andar da unidade já abriga o antigo Dipa, que atualmente é o Departamento de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria. No primeiro pavimento funciona ainda o atendimento de pacientes da Policlínica da Cidadania, de nove especialidades: cardiologia, endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, pneumologia, reumatologia, ortopedia, urologia e dermatologia.

Os atendimentos estão acontecendo com intervalo de 30 minutos, para evitar a aglomeração e cada especialista é responsável pela regulação de seus pacientes em relação ao retorno ao consultório.

No segundo andar do prédio já está funcionando a Policlínica da Mulher. O terceiro andar abriga a Secretaria Municipal de Saúde, e no quarto andar estão os 43 novos leitos de retaguarda do sistema de saúde do município.