Prefeitura de Volta Redonda rescinde contrato de empresa que fornece merenda escolar

Matéria publicada em 20 de abril de 2022, 18:54 horas

Decisão foi tomada após descumprimento, reiteradamente, das obrigações previstas para o serviço

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), comunicou à empresa que trata do preparo e fornecimento de alimentação escolar aos alunos da Rede Municipal de Ensino o encerramento do contrato. A medida foi tomada após diversas notificações solicitando providências sobre o descumprimento, repetidamente, das obrigações assumidas no contrato nº 162/2019.

O setor de Alimentação Escolar da SME vem acompanhando o serviço da empresa desde o retorno das aulas presenciais e fez comunicados formais, solicitando a resolução imediata dos problemas. Foram identificados descumprimento do cardápio, defeito em equipamentos, falta de utensílios, interrupção no fornecimento de gás e outras ações que impediam a execução dos serviços.

A empresa chegou a ser penalizada pela prefeitura, tendo parte do pagamento mensal descontado, referente ao último mês de março.

O governo municipal vai buscar assegurar que os estudantes não fiquem sem alimentação e já está fazendo a transição para o novo serviço. Além disso, simultaneamente, prepara o processo de licitação para contratação de outra empresa para executar o fornecimento da merenda escolar.

Alunos de Volta Redonda recebem kits escolares

Todas as unidades da Rede Municipal de Ensino de Volta Redonda estão recebendo kits escolares. As entregas estão sendo feitas nas escolas, através da Secretaria Municipal de Educação (SME). Mais de 36 mil alunos serão beneficiados, entre Educação Infantil, Especial, Creche, Ensino Fundamental I (1° ao 5º ano), Ensino Fundamental II (6º ao 9º) e EJA (Educação de Jovens e Adultos). O cronograma prevê que a entrega dos kits seja feita até o mês de maio, já que em abril foram programados feriados que encurtaram os dias úteis.

Os kits são divididos em três categorias. Para a Educação Infantil, Especial e Creche eles contém: agenda, caderno de desenho, cola branca, giz de cera, guaches, pincel, massinha de modelar, tesoura sem ponta e cola colorida. Os do Ensino Fundamental I possuem lápis (grafite e de cores), apontadores, borrachas, cinco cadernos (96 folhas), canetinha, duas colas brancas, régua e tesoura sem ponta. Já os do Ensino Fundamental II e EJA contam com lápis (grafite e de cores), três borrachas, dois cadernos (10 matérias), canetas esferográficas, cola branca, conjunto geométrico, canetinha e tesoura sem ponta.

A secretária de Educação, Therezinha Gonçalves, a Tetê, destacou que diante das dificuldades financeiras enfrentadas por muitas famílias, o kit chega para auxiliar os estudantes.

“Queremos promover a igualdade dentro da sala de aula e oferecer um ensino e material de qualidade para os nossos alunos. São três tipos de kits, pensados a partir do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, para atender aos perfis de cada grupo de estudantes; anos iniciais e finais”, comentou Tetê.