Prefeitura e Câmara vão reativar Procon em Angra dos Reis

Matéria publicada em 25 de agosto de 2022, 17:44 horas

Angra dos Reis – A Prefeitura e a Câmara Municipal assinaram, na tarde desta quarta-feira, 24 de agosto, um convênio para a reativação do Procon, órgão de proteção e defesa do consumidor, em Angra dos Reis.

– O município firmou um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, por 60 meses, para a municipalização do Procon e agora assina este convênio com a Câmara Municipal, que vai oferecer toda a estrutura necessária para o atendimento dos consumidores da nossa cidade – explicou o prefeito Fernando Jordão.

Os profissionais que atuarão no Procon de Angra dos Reis passarão por treinamento nos dias 30 e 31 de agosto sobre a plataforma ProConsumidor, que irá substituir a Sindec, que até então era utilizada. A nova ferramenta reunirá dados de todos os Procons do país, centralizando informações como denúncias, reclamações e consultas em apenas um sistema.

– Essa parceria vai trazer de volta para a população a segurança de ir até o Procon e saber que lá ela vai ser atendida e direcionada. Com o novo sistema, que vai interligar informações de todo o país, qualquer pessoa poderá ser atendida aqui em Angra dos Reis – destacou a vereadora Jane Veiga.

Os serviços do Procon serão reativados após a capacitação dos profissionais. Os atendimentos ocorrerão se segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no térreo da sede da Câmara Municipal, na Rua da Conceição.

– O Legislativo e o Executivo de Angra dos Reis estão assinando este importante convênio para a garantia dos direitos dos consumidores, que esperam há bastante tempo pelo Procon. Esta ação demonstra o nosso comprometimento com a população – frisou o presidente da Câmara, vereador Helinho do Sindicato.

Os parlamentares Charles Neves e Branco também comemoraram a conquista.

– Essa parceria demonstra a preocupação que temos, principalmente com os consumidores idosos, que têm sido vítimas de empréstimos bancários não autorizados. Agora, eles terão a proteção do Procon – ressaltou o vereador Charles Neves, seguido do vereador Branco.

– A gente está sempre sendo cobrado pela população pela reativação do Procon, e este é um momento muito importante, uma grande conquista para a defesa dos direitos dos consumidores do nosso município – finalizou.