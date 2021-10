Prefeitura e Fundação CSN ensinam sobre elaboração de projetos e atração de recursos

Matéria publicada em 26 de outubro de 2021, 18:07 horas

Volta Redonda – Uma cerimônia realizada nesta terça-feira (26), no auditório da Prefeitura de Volta Redonda, marcou o início da capacitação “Atualização sobre Políticas Públicas, Elaboração de Projetos e Captação de Recursos”, destinada a entidades da sociedade civil de Volta Redonda. O evento contou com a presença de cerca de 30 entidades da cidade.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), junto com a Fundação CSN, tem como objetivo apresentar as legislações que orientam as relações com os governos Federal e Municipal, com o intuito de capacitar essas organizações para entender e operar parcerias.

Os encontros, que acontecem durante toda essa semana no auditório da Escola Técnica Pandiá Calógeras (ETPC), serão presenciais, respeitando as normas de prevenção ao Covid-19, como distanciamento e o uso de máscara.

A aula inaugural foi ministrada pelo representante da Apadefi (Associação de Pais e Amigos Deficientes Físicos de Volta Redonda), Rodolpho Levenhagen, e pelo gerente de projetos da Fundação CSN, Fábio Silvestre. Na parte da tarde, os representantes das entidades participaram de um estudo sobre “Introdução ao Marco Regulatório’, com André Abrão, gerente jurídico da Fundação CSN. Nesse primeiro dia, a capacitação foi encerrada por um debate.

Entre os temas abordados durantes os outros encontros estão: “Introdução às Políticas Públicas”; “Políticas Públicas: Iniciativas que se concretizaram em política pública de direito”; “Elaboração de Projetos, Captação de Recursos e Prestação de Contas: noções básicas”; o “MROSC na prática da Organização da Sociedade Civil: um exemplo de sucesso”; “MROSC na perspectiva municipal” e “O impacto do MROSC na formulação de políticas públicas: amadurecendo caminhos possíveis”.

O gerente geral da Fundação CSN, André Leonardi, celebrou a parceria com a prefeitura, que visa sanar as dúvidas dos participantes da capacitação.

“Esse é o primeiro curso, e não precisa ser o último. Teremos uma semana intensa, mas podemos repetir ou aprofundar em um tema mais específico. A CSN é uma porta, se vocês estiverem com tudo funcionando tem muitas outras portas, de muitas outras empresas. Estamos felizes de participar desse processo. Trouxemos a metade da Fundação CSN de São Paulo para Volta Redonda essa semana. Vamos ajudar na atualização e tirar as dúvidas de vocês”, disse o gerente.

O secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, frisou a importância desta parceria entre a administração pública e as entidades não governamentais.

“Nosso objetivo é de cooperar com essas instituições que prestam um serviço de excelência no município. Sempre iremos buscar formas de capacitar essa segmentação tão importante de nossa cidade, para que possam ter autonomia e clareza nos principais pontos dos decretos de regulamentação da lei. Essas instituições atendem uma grande parcela da população onde o Poder Público não alcança, temos que fazer tudo para atendê-los e fortalecê-los”, disse Munir.