Prefeitura recebe LOA e normaliza seu sistema até terça pela manhã

Matéria publicada em 12 de janeiro de 2020, 21:47 horas

Prefeito sancionou o orçamento com apenas um veto; documento foi entregue às 17 horas da quinta-feira

Volta Redonda – Às 17 horas da última quinta-feira, um representante da Câmara Municipal de Volta Redonda entregou, na sede da prefeitura, a Lei Orçamentária Anual. O prefeito Samuca Silva sancionou o documento, com apenas um veto, e a área técnica da prefeitura passou a sexta-feira toda atualizando o sistema. De acordo com o prefeito, o trabalho prossegue durante esta segunda (13) e tudo deve estar normalizado na terça (14).

No dia 8 de janeiro, o DIÁRIO DO VALE publicou a informação de que a prefeitura não estava executando o orçamento de 2020, porque a Câmara Municipal ainda não tinha enviado ao Poder Executivo a Lei Orçamentária Anual daquele ano.

O atraso fez com que os pagamentos da prefeitura de 2020 ficassem paralisados, tendo em vista que empenhos e pagamentos só podem ser feitas após sanção do prefeito Samuca Silva da Lei Orçamentária.

O presidente da Câmara Municipal, Nilton Alves de Faria, o Neném confirmou no dia 8 que a LOA ainda não havia sido enviada à prefeitura. Segundo ele o documento seria entregue na quinta (09). A data se confirmou, embora o horário previsto por Neném não tenha sido cumprido. Ele acreditava que o documento seria entregue por volta das 13 horas.

No dia 8, o secretário de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag), André Luiz de Oliveira Soares, disse que o ano fiscal do município só pode ser aberto após a Câmara remeter a LOA ao Executivo.

– Estamos esperando que a LOA aprovada pela Câmara chegue à prefeitura, para que o prefeito faça a sanção e a gente possa iniciar o ano financeiro. A gente depende de “abrir” o orçamento para poder fazer os empenhos de pagamentos. Só podemos realizar pagamentos com recursos públicos se houver os empenhos e isso só podemos fazer com a Lei Orçamentária que estamos esperando da Câmara – destacou o secretário.

O secretário explicou ainda que qualquer pagamento precisa ser precedido pelo ato administrativo denominada empenho de despesa.

– Então, para que possamos pagar qualquer fornecedor, empresa, funcionalismo, precisamos desse ato legal que é a sanção da Lei Orçamentária. Em termos práticos, até o pagamento da empresa que coleta lixo fica prejudicado até que o Orçamento Fiscal de 2020 seja iniciado – acrescentou, também durante a entrevista concedida no dia 8.