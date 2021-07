Prefeitura reinaugura Cras do São Cristóvão

Matéria publicada em 22 de julho de 2021, 17:05 horas

Após um ano e meio sem funcionar, unidade social voltou às atividades nesta quinta-feira, dia 22

Volta Redonda – “Esse Cras não abre mais”, foi o que a coordenadora do grupo de convivência da Melhor Idade, Sandra Helena Alves, ouvia falar todas as vezes que passava em frente a unidade social do bairro São Cristóvão, devido ao estado de abandono e com as portas fechadas há mais de um ano e meio. Mas na manhã desta quinta-feira, dia 22, a realidade para ela e aos mais de mil moradores cadastrados na unidade mudou. É que a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) reabriu o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Sérgio Loesch Pereira, completamente revitalizado e com uma equipe completa de trabalho.

“Tínhamos 45 idosos no nosso grupo de convivência e todos estão loucos para voltar. O Cras faz muita falta e agora, sim, teremos de volta as nossas reuniões, as palestras e os cursos que eram dados por boas professoras. O Cras voltou”, comemorou ainda a coordenadora do grupo da Melhor Idade.

Outra que faz parte do grupo é a moradora Maria das Graças Costa, de 73 anos. Ela contou que já fez cursos de Informática no Cras e quer retornar.

“Comecei sem saber nada. O professor tem muita paciência com a gente e aprendi a digitar no computador. E quero voltar”, avisou ela, vendo a sala do Telecentro completa com 10 computadores para as aulas de Inclusão Digital.

Além do Cras, o ponto de ônibus que fica em frente à unidade também foi reformado. O trabalho da prefeitura foi elogiado pelo presidente da associação de moradores, Alexandre Clayton.

“Nosso bairro é muito privilegiado por ter este Cras e ele de maneira nenhuma poderia continuar fechado. Lutamos por ele e ficamos felizes pelo retorno. Queremos participar e ser parceiros do Cras e podem contar conosco”, afirmou Alexandre Clayton.

A diretora do Departamento de Proteção Básica da Smac, Rosane Marques, a Branca, apresentou a equipe liderada pela coordenadora, Tatiana Gonçalves, durante a reabertura do espaço.

“Ficamos felizes em retomar os serviços, e principalmente, neste lugar que ficou renovado. Vamos fortalecer já nos próximos dias o serviço de convivência para pessoas de todas as idades, com aulas de violão, dança, informática básica e as oficinas de artes com reciclados e customização. Além disso, estamos prontos para prestar todos os serviços da assistência social, inclusive fazendo o cadastro do Cadúnico. São muitos benefícios que virão pra vocês. O Cras nunca mais será fechado”, garantiu Rosane.

O secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, aproveitou para falar sobre o projeto “Plantando Cidadania”, onde a pasta, a partir da próxima semana, promoverá um mutirão durante os dias úteis para que as pessoas que estejam sem documentos pessoais possam retirar a segunda via. “Vocês podem pegar o encaminhamento aqui no Cras. Através desta ação, as pessoas vão poder retirar os documentos como identidade, CPF e certidões de nascimento, casamento e óbito; e certificado de reservistas gratuitamente. Fizemos uma parceria com os órgãos envolvidos e vamos colocar a vida das pessoas em dia com este serviço”, destacou o secretário.

Munir ainda lembrou que ao assumir a Smac em janeiro, encontrou toda a rede da assistência social desmobilizada. “Deixamos um legado, com 35 Cras funcionando, por exemplo. Mas quando retornamos este ano, não encontramos nenhum funcionando. Montamos uma equipe competente e já reabrimos 23 Cras. Até o final do ano, os 35 Cras serão abertos e vamos inaugurar, também em 2021, os Cras da Ponte Alta e do Jardim Cidade do Aço que estavam com as obras paradas”, avisou ele, explicando que tem total apoio do prefeito para realizar as ações da Smac.

“Isso se deve ao apoio irrestrito do Neto, da Câmara Municipal, da nossa equipe e da confiança que temos da população. Assim, vamos voltar a ser referência na assistência social”, garantiu Munir.

Familiares e vereadores prestigiam cerimônia

A cerimônia ainda contou com a presença da viúva de Sérgio Loesch, Beatriz Loesch Pereira; da irmã de Idonis Batista da Silva, que dá nome ao auditório, Juraci Batista; diretora da Escola Municipal Bahia, Marlene Gregório e da Escola Estadual Niterói, Yuri Suhett, coordenador da Unidade de Saúde, Inimá Júnior, e os vereadores Wander Temponi e Fábio Buchecha, e os ex-parlamentares Carlinhos Santana e José Augusto, além de representantes da Guarda Municipal e da Defesa Civil.

Mais Cras

Nesta sexta-feira, dia 23, a Smac inaugura a revitalização do Cras Otoni Cândido, do bairro Monte Castelo. Também está programada, a inauguração do Cras do bairro Volta Grande, na próxima quinta-feira, dia 29.