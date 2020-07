Prefeitura repassa verba de OS e salários de médicos serão pagos no Hospital do Retiro

Matéria publicada em 23 de julho de 2020, 19:39 horas

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda fez nesta quinta (23) o pagamento da parcela restante do repasse da OS que administra o Hospital do Retiro. Com isso, segundo fontes do DIÁRIO DO VALE, o corpo médico da unidade será pago até esta sexta (24). Há informações de que alguns pagamentos poderiam ser feitos ainda na quinta-feira.

Na terça, parte dos trabalhadores do hospital havia recebido seus salários, depois que o município repassou a primeira parte da verba.

A Equipe de Gestão do Hospital do Retiro acompanhou o caso em contato constante com a Secretaria Municipal de Saúde.