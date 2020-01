Prefeitura retira barreiras de estradas rurais e reforça limpeza de bueiros na área urbana

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2020, 21:49 horas

Quatis – Equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural estão mobilizadas para atender possíveis chamadas de emergência nas estradas rurais da cidade. O sistema de prontidão foi reforçado em razão das chuvas fortes comuns nesta época do ano. Nesta segunda-feira, 13, operários da prefeitura liberaram o tráfego de veículos em três estradas afetadas pela queda de barreiras: Falcão-São Joaquim e do Feijão, ambas na região do distrito de Falcão, além da estrada que liga o distrito de São Joaquim (Quatis) a Amparo (Barra Mansa).

O secretário municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, Cézar Salazar, que responde interinamente pela titularidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Município, informou que dez operários, uma máquina retroescavadeira e um caminhão estão mobilizados para atender as situações de urgência nas estradas rurais, “mas dependendo da proporção do transtorno, o número de trabalhadores e dos equipamentos poderá aumentar”. O Instituto Climatempo indica possibilidades de chuvas quase que diárias em Quatis nesta semana, daí o esquema de prontidão adotado pela prefeitura no caso das estradas rurais.

– A nossa prioridade é atuar visando assegurar as condições para o escoamento da produção leiteira, que representa a atividade principal da economia de Quatis. A produção de leite em nosso Município passa de 11 milhões de litros por ano. A prefeitura realiza a manutenção permanente das estradas rurais ao longo do ano, sendo que no período das chuvas priorizamos o atendimento às chamadas de emergência – declarou o secretário Cézar Salazar.

Já nos bairros da área urbana, a prefeitura vem intensificando a limpeza de bueiros como medida de prevenção contra prováveis alagamentos e inundações decorrentes do acúmulo de lixo na rede de águas pluviais. Nas duas últimas semanas, foi reforçada a retirada de detritos em bueiros dos bairros Nossa Senhora do Rosário, Água Espalhada, Santo Antônio e Loteamento Boa Vista. Nesta semana, o trabalho será intensificado na Barrinha.

Além da limpeza de bueiros, pelo menos dez caminhões de entulhos e lixo vêm sendo retirados diariamente dos bairros de Quatis durante as operações permanentes de limpeza urbana. Nesta segunda-feira, os trabalhos de limpeza estavam sendo concentrados no Bondarowsky, comunidade situada na área central do Município.

A Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Serviços Públicos ressaltou novamente a importância de a população fazer sua parte no sentido de evitar o acúmulo de lixo em vias públicas. Durante a limpeza de bueiros, por exemplo, as equipes de limpeza encontraram muito mato e até pequenos objetos plásticos e metálicos.

– O mato e esses recipientes foram lançados na rede de águas pluviais porque estavam nas ruas e avenidas. A prefeitura também faz a limpeza de forma permanente, mas ainda é muito grande o volume de lixo e entulhos retirado das vias públicas, daí o chamado que reforçamos novamente: é primordial que a população não jogue lixo nas ruas. As consequências deste problema se agravam ainda mais nesta época do ano, quando as chuvas costumam ocorrer com mais frequência, e com mais intensidade – declarou o secretário de Obras.